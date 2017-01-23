为啥靠天吃饭的农场主反对碳排放税

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加拿大阿尔伯塔省除了石油工业发达之外，农业和畜牧业也很发达。

农场主呛声碳排放税

在阿尔伯塔省政府推出碳排放税之后，石油工业并没有像人们预期的那样表示反对，倒是阿尔伯塔的农场主们强烈呛声反对。

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加拿大广播公司记者白克斯Kyle Bakx报道说，与石油和天然气这样的能源开采工业不同的是，农业和畜牧业是靠天吃饭，地球变暖带来的气候变化本来应该直接影响加拿大的农业和畜牧业，结果反倒是农场主们强烈反对阿尔伯塔省政府推出的旨在减少温室气体排放量的碳排放税。

绝大多数科学界专家认为是人类活动导致了地球表面温室气体迅速增加、进而导致地表温度百年来加速上升，这威胁着地球的物种和人类的生存环境。经济学家们认为，征收碳排放税是减少温室气体排放的有效措施。

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但阿尔伯塔省的农场主们却不相信地球变暖是最大的问题，不认为碳排放税是解决问题的好办法。

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Cherylynn的山羊农场

Cherylynn Bos的农场饲养的是山羊，有1200头，山羊奶用来做奶酪销售。

她的山羊饲养农场已经采取了大量的节能措施，对农舍进行了隔热保暖装修、采用了节能照明手段、安装了太阳能发电系统，换句话说，她的农场已经很绿色了、节能的潜力几乎用尽。

Cherylynn Bos说，阿尔伯塔省政府推出的碳排放税会让她的生产成本大幅度上升，比如，目前她每个月的天然气账单是1600加元，实行碳排放税后2017年她的天然气账单要增加25%；如果考虑奶酪包装、运输和销售等环节由于碳排放税而增加的成本，这又是6%的成本增加幅度；她的农场的盈利空间已经很窄，这些增加的成本很大一部分要靠提高销售价格来抵消，所以碳排放税会让她的农场和消费者都受损失。

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加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada Tim Hoven：水土流失才是北美农场主的主要问题 © CBC

Tim的有机农场

在阿尔伯塔省用有机方式饲养家禽家畜的农场主Tim Hoven也反对省政府的碳排放税措施，他的估算是，每年由于碳排放税他要多付的用于取暖的天然气账单就达到1千加元。

Tim Hoven说，碳排放税不过是政府多收税的手段，对环境保护并无作用；在阿尔伯塔省，没有农场主会支持碳排放税政策。

Tim Hoven认为，北美大陆的农场主们面对的主要威胁并不是气候变暖、而是水土流失，每年损失不少肥沃的农田表土，这是比气候上升更大的威胁；因为气候变暖你可以用改种不同农作物的方法来对付，而水土流失就不同了。常年的水土流失会让农田变得贫瘠、产量下降、会无力养活现在这么多的人口。

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种小麦的Matt Sawyer担心碳排放税降低出口竞争力 © CBC

种小麦的Matt

在阿尔伯塔省经营小麦农场的Matt Sawyer认为，碳排放税会伤害加拿大农场主在国际市场的竞争能力，削弱加拿大农产品的出口能力。

Matt Sawyer说，阿尔伯塔省的新民主党政府和加拿大联邦自由党政府推出碳排放税的目的其实并不是要降低温室气体排放量，而是抵消民众对其批准把阿尔伯塔省油砂矿石油外运的输油管道项目的反对声浪；另外一个目的是从老百姓和公司企业手里多收税、多刮钱。

RCI with CBC

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