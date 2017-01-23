下大雨后洪水淹车淹房的情况常常发生

下大雨后洪水淹车淹房的情况常常发生
Photo Credit: Jeff McIntosh/Canadian Press

别指望联邦政府会赔偿洪水淹房子的损失

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期一 23 一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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虽然近年来加拿大发生的洪水灾害越来越多，但许多房主并不担心他们没有洪水保险，因为他们相信发生洪水后联邦政府会为他们提供财政补偿。

不过专家们指出，那已经是几年前的老皇历了，如果现在发生洪水淹房子的灾害，联邦政府可能不会提供赔偿。

加拿大广播公司记者 Dean Beeby报道说，20137月份卡尔加里发生大洪水后，加拿大联邦政府对全国各地随机抽取的1234位成年人进行了一次调查，了解他们对谁应该对洪水灾害给住房带来的损失负责这个问题的看法。结果发现，74%的加拿大人没有为保护他们的住房和财产采取任何措施，54%的加拿大不担心洪水会给他们住房和财产带来的损失，40%的加拿大人认为政府、特别是联邦政府会为洪水淹没他们住房的损失买单。

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公共安全部长戈代尔要加拿大人为洪水灾害做准备

公共安全部长戈代尔要加拿大人为洪水灾害做准备 © Michelle Siu/Canadian Press

2013年加拿大阿尔伯塔省卡尔加里市和安大略省多伦多市发生洪水灾害后，加拿大联邦政府确实为那里的民众提供了财政补偿，但那是因为当时没有保险公司在加拿大提供洪水通过门窗进入建筑物带来损失的保险，有的只是城市下水道污水倒灌的保险。

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但专家们指出，从一年半前开始，保险公司已经开始在加拿大为房主提供洪水保险，保险费按照各个地区发生洪水的概率的高低而定；如果房主选择不购买这一洪水保险，则发生洪水灾害后加拿大联邦政府基本上不会负责为其损失提供财政补偿；不过，有时省政府可能会视情况而定提供一定的补偿。

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