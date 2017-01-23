这样在高速上开车的人可能是毒品贩运者

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毒品贩运者可以利用民航飞机、轮船、邮寄的方式贩运毒品，也可以利用横贯加拿大的高速公路长途驾车运输毒品。

加拿大广播公司记者David Burke报道说，加拿大大西洋沿岸新斯科舍省的警方在2016年上半年就在高速公路上199次截停并拘捕了长途驾车贩运毒品的毒贩；毒贩驾车贩运的毒品包括可卡因、大麻和处方麻醉药。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 新斯科舍警方在高速公路截停的汽车里缴获的毒品 © Gary Solilak/CBC

这些驾车贩运毒品的毒贩的共同特点是不但长途驾驶，而且中间几乎不停下来吃饭或睡觉。比如，从魁北克省的蒙特利尔到新斯科舍省布雷顿角这1500公里的车程，驾车贩毒者中间也只是停下来加油、上厕所而已。

警方说，毒贩用来贩毒的汽车一般是普通的小轿车、SUV或者是皮卡。警方认为，毒贩喜欢长途驾车贩毒的原因是高速公路上的汽车成千上万，不太容易被警方带个正着。

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警方除了有自己的一些甄别贩毒汽车的方法之外，截停超速的汽车有时也会发现是毒贩在超速驾车，此外有时根据公众举报的驾车者乱串线、涉嫌疲劳驾驶的电话也会抓住长途驾车贩毒的毒贩。

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