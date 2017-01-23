环邮：加拿大情报机构曾就一中资企业的收购计划提出警告

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中资企业昂纳科技集团对一家蒙特利尔高科技公司的收购案曾被保守党领导的加拿大联邦政府否决。这本是一桩旧事，但因自由党上台后否决了前任政府的否决，宣布重新审查这起收购，因此围绕当时决定的种种信息又被媒体挖掘出来。《环球邮报》星期一（1月23日）在头版报道说，加拿大国防部和安全情报局当时曾向哈珀政府提出警告。

这起收购案的对象是加拿大魁北克省蒙特利尔市的ITF高科技公司。加拿大国防部和加拿大安全情报局认为，让昂纳收购这家公司将使中国有能力更快地掌握尖端军用激光技术，从而缩小加拿大及其盟国的军事优势。

昂纳科技集团（O-Net Technologies）的总部位于深圳，自2010年起在香港上市。它在争取收购ITF时的名字还是“昂纳光通信”，现在已经因业务范围扩大而更名。《环球邮报》记者Steven Chase报道说，加拿大安全情报部门认为，昂纳实际上是一家由政府控制的企业，批准它收购ITF会损害加拿大国家安全。

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昂纳有四分之一的股份属于中国电子信息产业集团的一家子公司。收购案被拒后，昂纳向加拿大联邦法院提出上诉。特鲁多政府去年11月决定搁置前任政府的否决，对这起收购案重新进行国家安全审查。

马大维：高科技转让必须格外小心

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扩大加中贸易是自由党的外交政策重点之一。但是前加拿大驻华大使马大维（David Mulroney）还是对特鲁多政府推翻前任政府否决昂纳收购案的决定感到惊讶，因为通常新上台的政府总是想表现自己对国家安全的重视。

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他认为，除非自由党能证明上一次的安全评估存在重大疏漏，否则给昂纳第二次机会是令人吃惊的。因为越来越多的证据显示，哪怕是只跟中国政府沾一点儿边的企业，涉及高科技转让时都必须格外小心。

昂纳在向加拿大联邦法院提出上诉时表示，ITF拥有的、可能转让给昂纳的技术目前在市面上都找得到。另外，该公司在前业主手里破产后，并没有加拿大投资者或北美投资者对它表现出兴趣。

ITF在纤维激光技术方面处于领先地位。纤维激光系统被用于定向能武器。随着各国海军对定向能武器的需求增加和常规战向城市战的转变，纤维激光技术的市场潜力也将越来越大。

ITF的前身是一家名叫Avensys的公司。它的客户之一是加拿大国防部，曾获得加拿大国家研究委员会的研究经费。该公司曾与加拿大电信安全局和国防部进行合作，进行一项提高防范黑客能力的量子密码研究项目。

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（RCI with Globe and Mail）

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