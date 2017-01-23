美国中央情报局都说加拿大什么了？

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上个星期，美国中央情报局在网上公布了将近100万份解密的文件。这些文件的时间跨度是从第二次世界大战一直到20世纪90年代。包括1200多万页的通报和绝密电传。星期一的《国家邮报》就介绍了这方面的情况。《国家邮报》记者用“加拿大”一词对这些文件进行了全面搜索，发现了在将近100万份解密文件中，有2000份提到了加拿大。该报记者在阅读了这些文件，提炼出了以下要点。

他们在乎我们侦查卫星吗？

20世纪60年代初，正当美国准备在外太空部署大量间谍卫星时，突然想了解一下其友邦是否对部署间谍卫星有疑问，于是中央情报局专门编写了一份关于自由世界对间谍卫星态度的报告。报告的结论是人们对此并不关心。这些侦察卫星“因为过于尖端而引不起普通公众的兴趣”。即使在加拿大这种文明程度的国家，媒体对此也只有“少量而常规的报道”，因此对侦查卫星的反对意见可以忽略不计。

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尽管加拿大人认为，美国老大哥的专家们一直在分析加拿大的每一寸土地，但实际情况是，在中央情报局的通报中，关于加拿大的情况通常处于“如果我们有时间再谈”的地位，而且通常着重于加拿大试图摆脱美国主导地位的努力。中央情报局1963年的通报指出，渥太华对“主导”问题的关切达到了过分着迷的程度，因此建议采取“有力的反制措施”。

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飞跃加拿大的轰炸机

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如果爆发核战争，加拿大有可能成为被袭击的目标。中央情报局分析人员在20世纪60年代早期一份对苏联轰炸机力量的评估中指出，苏联绝大部分轰炸机只能飞抵美国的阿拉斯加或西雅图。但苏联也可能将加拿大作为目标，从苏联一个名为Tiksi的北冰洋小镇对加拿大发动核末日攻击。

加拿大的911

中央情报局在20世纪90年代的一份令人害怕的报告中警告说，一名说法语的恐怖分子可能正从加拿大溜入美国，试图将一架充满爆炸物的飞机撞入美国国会山。这名显然计划持假法国护照从加拿大进入美国的飞行员者名叫“杰里、杰拉尔德或杰拉尔多”。但这一阴谋始终没有成为现实。

大粮仓

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中央情报局一直密切关注外国的粮食供应情况。这样的话，一旦战争爆发，他们就能确切知道敌人还剩几袋面粉。中央情报局至少在两份文件指出，加拿大出口到外国的大量粮食都让中央情报局饿死敌人的计划无法得逞。1979年，美国为了报复苏联入侵阿富汗而对苏联实施谷物禁运，但因为加拿大出口到苏联的小麦，美国这一计划的影响打了折扣。

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© AP / J. SCOTT APPLEWHITE

还在警戒之中吗？

加拿大的国防一直在借助别人的力量。中央情报局的文件有时会认为，自己的北方邻国似乎没有太把冷战当回事。1975年的一份绝密情报在提到加拿大时指出，北约各国中，只有冰岛和卢森堡的人均军费开支低于加拿大。1980年，一份秘密电传指出，因为加拿大自由党政府不愿意作出艰难的预算决定，加拿大的军事准备有可能进一步削弱。

对特鲁多的狂热已经结束

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加拿大前总理皮埃尔•特鲁多是中央情报局公开的文件中提到最多的加拿大人。但这位著名的加拿大人往往得不到好评。一份关于加拿大1972年选举的通报认为，对特鲁多的狂热今年并不明显。1972年的另一份简报指出，自由党人将当时年近50的特鲁多形容为“年轻而聪明的花花公子”令人感到奇怪。1978年，情报分析人士写道，特鲁道长期着迷于古巴独裁者菲德尔•卡斯特罗，并指出，尽管有许多加拿大人“不喜欢或不信任”特鲁多，但他仍是加拿大能找到的“最能干”的领导人。

RCI with National Post

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