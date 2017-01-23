特朗普重新谈判北美自由贸易协定的重点不是加拿大

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美国总统特朗普上任伊始，就宣布将分别与加拿大总理贾斯廷·特鲁多和墨西哥总统恩里克·培尼亚·涅托会晤，重新谈判北美自由贸易协定。加拿大驻美国大使大卫•麦克诺顿星期日告诉记者，他与特朗普过渡团队的初步讨论一直是积极的，而且加拿大“根本”不是特朗普贸易言论的对象。

麦克诺顿说，特朗普政府的重点主要是与美国有大幅贸易顺差的国家，比如墨西哥。到目前为止，特朗普的过度团队尚未透露美国与加拿大之间的问题具体在哪里。但因为加拿大是北美自由贸易区的一部分，因此必然是相关谈判的一部分。麦克诺顿还补充说，有人担心，加拿大有可能因为特朗普当局重新考虑美国贸易协议而受“连带损害”。

与特朗普过度团队的初步接触让麦克诺顿觉得，并不是这一团队中的所有人都赞赏两国间经济、安全和文化关系的“深度”和“广度”，一些保护主义的言论非常令人担忧。但他又补充说，因为加拿大与美国之间的贸易关系基本上是互惠的，所以加拿大基本上不需要有过多忧虑。

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（RCI with CBC）

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