加拿大多伦多一学院两百多人生病，可能感染诺洛病毒，但来源未知

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

安大略省多伦多市的亨博学院（Humber College）有两百多人出现呕吐、腹痛等症状，可能感染可导致急性肠胃炎的诺洛病毒。校方表示不会关闭校园，但鼓励学生对是否来上课“做对自己最好的决定”，并承诺不让他们的功课因此受影响。

亨博学院开设本科、专科等课程。上个星期四，有70多个住在学校宿舍里的学生开始生病，自那时起，感染病毒的人数不断上升，有50多人去急诊室求医。多伦多卫生部门官员说，从患者症状看起来像是诺洛病毒感染，但目前也不能排除食物中毒的可能性。

校方已经加强校园和宿舍的消毒和清洁，并建议生病的学生呆在家里，自我隔离48小时。此外卫生部门还建议他们多喝水。预防措施包括勤洗手，不要接触患者。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

（RCI with CBC）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada