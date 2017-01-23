萨省发生二十万升原油泄漏事件

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萨斯喀彻温省斯托顿附近发生了大约二十万升原油泄漏事件。

上星期，里贾那东南大约140公里处原住民土地上的的原油输送管道发生泄漏。

萨省政府于星期五得知泄漏事件，而媒体于星期一下午才得到消息。

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发现泄漏后，输油管道立即被关闭，原油泄漏也得到了完全的控制。泄漏的原因现在还不清楚。

泄漏的原油没有进入任何水源，而是覆盖在农田上，事故发生地被形容为地势低洼，是冰冻的休耕地。

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萨省政府表示，泄漏原油没有影响到空气质量或野生动物。

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泄漏原油清理工作已于星期六展开。到星期一，主要负责清理工作的冰原能源销售公司已清理了17万升原油。

发生泄漏的输油管道将于星期三挖出。

在7个月前发生的22.5万升原油泄漏事件中，一些原油进入了北萨斯喀彻温河。

RCI with CBC

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