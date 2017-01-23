危险强奸犯成功逃脱，安省金斯顿市警方呼吁公众提高警惕并提供线索

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51岁的马勒科尔（David Maracle）星期天晚上（1月22日）从一个安大略省金斯顿市的过渡教习所逃走。过渡教习所是犯人在出狱后和完全自由之前的一个过渡阶段。警方发言人说，该犯是个危险的人，但是他这次逃跑似乎不是为了某个特定的目标。

马勒科尔分别在1987年和1997年因强奸罪被判刑。90年代末这一次，受害者是个14岁女孩。法院在2009年把他列为“长期罪犯”。金斯顿警方表示正在和安省警方合作进行搜捕，同时呼吁公众提高警惕，如发现有符合他的特征的人及时打911报警。

马勒科尔是原住民，身高5英尺10英寸（相当于178公分），体重200磅左右，留黑色短发。逃走时穿绿灰工装裤，白T恤，黑色夹克和套头衫。

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(RCI with CBC)

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