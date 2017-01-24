联邦政府解决针对女性暴力问题措施效果差

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加拿大自由党政府总理特鲁多2015年底上台后，把保护妇女权益作为自己施政纲领的要点之一。但在第一线工作的加拿大女性维权组织却认为特鲁多政府一年来在保护女性权益方面的表现很让人失望。

妇女维权组织不满意

加拿大广播公司记者卡瑟琳.哈里斯Kathleen Harris报道说，设在加拿大温哥华的保护女性权益组织Rape Relief and Women’s Shelter的发言人鲁塞尔女士Louisa Russell认为，联邦政府妇女权益部在制定工作重点和拨款方向时没有向在妇女维权第一线工作的妇女组织进行过认真的咨询，虽然为一些在第一线工作保护妇女权益的慈善组织增加了拨款，但在预防针对女性暴力行为和加强尊重和保护女性的公共宣传方面却并没有增加新的拨款。

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鲁塞尔女士说，加拿大女性的选票帮助特鲁多的自由党政府上台执政，特鲁多政府承诺要改善加拿大妇女的权益；但一年来自由党政府在保护妇女权益方面是说得多、做的少，就是有限的行动也没有做到点子上，这实在是太让人失望。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 教育男人：要得到女方明确同意才能走下一步 © Canadian Press

强奸受害者与家庭暴力受害者

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设在卡尔加里的女性维权组织Calgary Communities Against Sexual Abuse的负责人奥布里女士Danielle Aubry批评联邦政府只关注家庭暴力问题的女性受害者、给 transition houses项目提供拨款资助，而忽视被强奸的女性受害者、不愿意给帮助强奸受害者的项目拨款。

二月中旬，在新布伦瑞克省首府弗里德里顿市举行的市民与总理对话的会议上，女大学生Laura Shaw告诉特鲁多说，最近安大略省的法官给约克大学的强奸犯判了一年半的刑期，这是根据加拿大的刑法条例法官能够判处的最高刑期；对残忍的蹂躏别人身体、践踏别人人权的行为只给这么短的刑期实在是没有道理。

女大学生Laura Shaw要求联邦政府保护女性安全 © CBC

女大学生质疑总理

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Laura Shaw告诉特鲁多说，她身边的女性朋友中就有被强奸的经历，她们的生活被残忍的破坏了，她想知道特鲁多政府准备采取什么样的行动来保护女性民众。

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特鲁多的回答是，他25前在加拿大蒙特利尔市麦吉尔大学上学时做的第一份义工，是在麦吉尔大学学生会的强奸受害者帮助中心做咨询员，他是第一个经过培训的男咨询员。之所以要由学生会来对强奸受害者提供帮助，是因为那时大学校方不愿出面；在那个年代里，没有哪个大学愿意公开谈论校园强奸问题，担心会影响学校的声誉、对学校招生带来负面影响。

特鲁多表示联邦政府会进一步保护妇女权益 © CBC

特鲁多认为，25年来加拿大社会在重视女性被强奸、被骚扰的问题上取得了一定的进步，但离应该达到的目标还有很大距离；这是为什么他在组阁时就给妇女权益部的部长下达了明确任务，工作要点是对以女性为施暴目标的暴力行为采取有效措施。

特鲁多强调说，加拿大必须从方方面面入手去解决问题，以在加拿大社会做到不容忍任何针对女性的歧视、欺凌、骚扰、和滥用权力欺负女性等行为。

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特鲁多调整内阁后的新任妇女权益部长蒙赛弗Monsef的发言人表示，联邦政府正在广泛征求学者、专家、强奸受害者和暴力行为受害者的意见，以决定今后工作的重点，特别是如何去教育社会的男性成员尊重女性、防止对女性施暴的行为发生。

RCI with CBC

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