多伦多家庭今年要向市政府多交7百加元

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大社会的高福利是靠居民纳税来实现的，联邦、省和市政府都要收税。

这不，根据加拿大最大城市多伦多市政府公布的2017财政年度预算案，每个多伦多家庭平均要多交7百加元的的市政府税费。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 有小孩上幼儿园的家庭负担更重了 © CBC

加拿大广播公司记者Julia Whalen和 Lyne-Francoise Pelletier报道说，根据Radio-Canada记者的测算，一个有两个孩子（其中一个上幼儿园）、购买了住房的多伦多家庭，其2017年的房产税等市政府税费方面的开支要比2016年财政年度多出670加元。

多伦多2017年平均家庭税费增加一览表 房产税 +$96 水费 +$46 收垃圾费 +$15 休闲项目费 +$41 夏令营费用 +$112 托儿费 +$350 公交费 +$10 合计 +$670

上表对房产税增长幅度的估算是按照房产估价58万7千加元计算的，2017年的房产税是$2,841、比2016年增加了96加元。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

当然，多伦多居民家里的房子估价越高、家里的孩子越多、选择的休闲活动越多，则其要缴纳的市政府税费就越高。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

RCI with CBC

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada