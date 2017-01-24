多伦多家庭今年要向市政府多交7百加元

加拿大社会的高福利是靠居民纳税来实现的，联邦、省和市政府都要收税。
这不，根据加拿大最大城市多伦多市政府公布的2017财政年度预算案，每个多伦多家庭平均要多交7百加元的的市政府税费。
加拿大广播公司记者Julia Whalen和 Lyne-Francoise Pelletier报道说，根据Radio-Canada记者的测算，一个有两个孩子（其中一个上幼儿园）、购买了住房的多伦多家庭，其2017年的房产税等市政府税费方面的开支要比2016年财政年度多出670加元。
|多伦多2017年平均家庭税费增加一览表
|房产税
|+$96
|水费
|+$46
|收垃圾费
|+$15
|休闲项目费
|+$41
|夏令营费用
|+$112
|托儿费
|+$350
|公交费
|+$10
|合计
|+$670
上表对房产税增长幅度的估算是按照房产估价58万7千加元计算的，2017年的房产税是$2,841、比2016年增加了96加元。
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当然，多伦多居民家里的房子估价越高、家里的孩子越多、选择的休闲活动越多，则其要缴纳的市政府税费就越高。
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