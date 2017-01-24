头胎生女孩的中国夫妇可能会要第二个孩子

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Photo Credit: Saša Petricic/CBC

中国准许两孩的政策一年多生131万

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期二 24 一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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中国政府为了控制迅速增长的人口在1979年开始实施一个家庭只生一个孩子的国策。但在人口老龄化的威胁下，中国政府一年前放松了计划生育政策、准许生第二胎。

统计数字显示，这一新的政策已经显现出效果。

美联社报道说，中国计划生育委员会刚公布的数字显示2016年中国有1786万新生儿问世，比2015年增加了131万新生儿。

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中国政府准备增加妇产科领域的医护人员

中国政府准备增加妇产科领域的医护人员 © Saša Petricic/CBC

不过，中国政府的计划生育委员会承认，现在虽然准许夫妻生第二个孩子，但由于越来越重的抚养孩子的财务负担，许多育龄父母不愿意生第二个孩子。

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中国主要城市的住房已经昂贵到远远超出普通工薪阶层能够负担的程度；再加上望子成龙的父母要为孩子从幼儿园开始就争抢名校、私校，教育费用也成为压在中国家庭身上的另一座大山。

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一些调查显示，中国社会有越来越多的年轻夫妇选择不要孩子。

RCI with AP、CBC

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