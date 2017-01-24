加拿大联邦法院拒绝禁止向沙特出售军备的请求

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大联邦法庭星期二拒绝了蒙特利尔一名教授提出的，禁止向沙特阿拉伯销售价值150亿加元的轻型装甲车辆的请求。

法官Danièle Tremblay-Lamer在长达28页的裁决书中认为，法院认定外交部长有给予出口许可的广泛的酌情处理权。

“在引起责难的决定中，外交部长在给予出口许可之前，考虑到了拟议中的出口项目对经济的影响，加拿大的国家和国际安全利益，沙特阿拉伯的人权纪录和也门的冲突，因而尊重了公约的价值观。”

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

“法院的作用不是就外交部长颁发出口许可的决定作出道德判断，而是确保此类决定的合法性。”

蒙特利尔教授特尔普以沙特的人权纪录为由，认为联邦政府决定向沙特阿拉伯出口轻型装甲车辆的决定违反了进出口许可法案和日内瓦公约法案。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

这项与沙特阿拉伯的武器交易是哈珀政府时期达成的。但因为沙特的人权记录，这项交易备受争议。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada