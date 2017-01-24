特朗普签署行政命令批准基石输油管道项目

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美国总统特朗普星期二，也就是在上任第二天，就签署行政命令，批准基石输油管道项目后所说的话。特朗普在白宫椭圆形办公室签署命令后表示，美国要重新谈判基石项目的一些条款。他说，如果加拿大愿意的话，我们可以看看是否能把输油管道修建起来。这个项目将意味着许多工作，两万八千份工作，建筑方面的好工作。加拿大广播公司记者对此的解读是，基石输油管道看来也并不一定是板上钉钉的事情，特里普的意思很清楚，美国想从这个项目中分一杯羹。现在，球已经踢到了加拿大一边。

美国总统特朗普签字批准基石石油管道项目 © CBC Website

这位美国新总统还表示，如果在美国开始修建输油管道，就应该使用美国制造的钢铁。美国有许多输油管都是从国外买来的，从现在开始，要开始在美国生产输油管，美国要修建输油管道，也要生产输油管。美国要让许多工人和钢铁工人重新有工作。

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特朗普在基石输油管道项目的同时也签字批准了达科他准入项目，但他同时也表示，这个项目的一些条款也应该由美国进行谈判。

特朗普签署的这两项行政命令彻底逆转了美国前总统奥巴马2015年秋天对基石输油管道的否决。当时奥巴门的部分理由是环境原因，因为这条输油管道会损害到美国作为减缓气候变化领导国家的地位。奥巴门当时还表示，修建这条输油管道无助于美国经济，也无助于美国的能源安全。而特里普似乎不这么考虑问题，他在星期二会见美国汽车工业高级管理人员时说，他将会减少监管措施，从而为汽车工业松绑。而环保团体也不示弱，这些团体星期二上午就发表声明，说特朗普对地球构成了威胁。而另一个极其反对基石输油管项目的环保团体表示，他们对特朗普的决定感到非常失望，并补充说，他们的斗争并没有结束，因为这个输油管项目还没有最后确定。近些年，基石输油管项目已经成为一个焦点，是能源安全和气候变化方面辩论的象征性话题。

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加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 基石输油管道项目路线图

尽管美国前后两任总统对输油管项目有着截然不同的观点，但加拿大前后两届总理，哈珀总理和特鲁多总理都支持这个项目。加拿大天然能源部部长基姆•卡尔在得知这一消息后表示很高兴。

卡尔说，加拿大的反应是很积极的，因为这关系到四万五千个工作岗位，关系到美加两国关系的深化。本届政府就任第一天，就支持这个项目，认为这个项目对美国和加拿大都有好处，都有益处。

加拿大天然能源部部长基姆•卡尔 © CBC website

加拿大新任外交部长克里斯蒂纳•福里兰德表示，虽然他是多伦多的议员，但她是阿尔伯塔人，她认为这对加拿大和阿尔伯塔都是好决定，因为阿尔伯塔省需要工作。

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而卡尔加里市市长纳西德•南希表示，输油管道项目得到批准，他感到很高兴。他说，这个项目对加拿大的能源获得全球市场极为重要，对于我们国家的繁荣及其重要。

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这条全长1900公里的石油管道项目一旦建设完成，将把石油从阿尔伯塔省运往位于得克萨斯州的休斯敦的炼油厂，对阿尔伯塔省的油砂矿工业将起鼓舞作用。在充分运作的情况下，基石输油管道每天将把83万桶原油运往美国。到2030年，加拿大西部的石油供应量也将增加到每天550万桶，而目前的供应量为400万桶。

RCI with CBC

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