小熊的新家：加东布雷顿角野生公园的幼熊获公众帮助

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去年五月份，有人在加东新斯科舍省Whycocomagh附近的公路上发现了一只幼熊。那时它出生才两个月左右，严重脱水，还得了肺炎，体重仅有七磅。它被送到了当地的野生动物公园，治好了病，渐渐强壮起来。疼爱它的工作人员给它取名“Little Bear”（小熊）。

小熊一天天长大，收养它的双河野生公园却开始发愁了。它的“干爹”、饲养员蒂蒙斯说，它太习惯和人类相处，无法回归自然。但如果继续收养它，按照新斯科舍省的有关法规，就必须为它建一个更大的围栏。公园现有的熊栏已经住了一对成年熊。如果把小熊送到那里，一定会被公熊视为第三者插足，性命堪忧。

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双河野生公园是一个非营利的私营动物保护机构。为小熊盖新家的花费，不包括人工的话大约是4万加元，超出了他们的能力。蒂蒙斯等人因此发起筹款活动，希望当地的企业和公众慷慨解囊。

这是上个星期的事。当地报纸 Cape Breton Post 报道说，自那时起，公园的电话就没有闲下来过。小熊的救命恩人、最早发现它的当地居民迈克尔送来了1000加元，并承诺继续筹款。在刚刚过去的周末，许多人来公园看小熊，不仅捐款，有些人还提出愿意在盖围栏的时候来帮忙。

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目前公园还在继续筹款，并在其Facebook上代小熊感谢大家。负责人亨廷顿说，新的围栏造好以后，公园将有能力再收留一只熊仔和小熊同住。等它们成年后，还可以救助其他幼熊。

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（RCI with CP and Cape Breton Post）

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