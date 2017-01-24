加拿大卫生部扩大对一些抗生素的警告

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根据加拿大卫生部的信息，在罕见的病例中，氟喹诺酮类抗生素与一系列致人伤残的持续副作用相关。

氟喹诺酮类抗生素包括口服和注射两种，用于治疗呼吸道、尿道和其他感染。

2008年，美国食品和药物管理局与加拿大卫生部要求氟喹诺酮类抗生素生产商贴警示标签，说明这种药物会导致肌腱撕裂。

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现在，加拿大的药物监管部门认为，对此类药物的安全审查发现，已知的副作用不仅有肌腱撕裂等肌肉问题，还会造成周围神经病变等神经损伤，以及中央神经系统问题，比如焦虑、晕眩和精神混乱。这些反应可能在服用药物几个小时到几星期后出现。

正因为出现，加拿大卫生部要求此类抗生素生产商在产品上贴警示标签，说明这种罕见但严重的风险。

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加拿大卫生部建议，以前服用此类药物出现相关症状者应向医生咨询。

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RCI and CBC

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