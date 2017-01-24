不怕人数少，只怕不出声：加东小村15人反特朗普示威获全球关注

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

上个星期六（1月21日），加拿大和欧美国家的许多大城市都发生了反特朗普的妇女大游行。美国首都华盛顿的游行队伍据估计有50万之众。与此同时在加东新斯科舍省的偏僻小村Sandy Cove，十几个当地妇女沿着唯一一条穿过村子的公路也举行了游行。她们原来只是想用自己的方式表达一下立场而已，却没想到她们的视频在网上引起了全球关注，照片还被选进《纽约时报》的全球游行图集。

Sandy Cove的常住居民仅有65人，小得几乎算不上村子。居民梅里特女士和几个朋友想去参加周六大游行，但就算是去最近的哈利法克斯市，也要开两个半小时的车。她们因此决定举行自己的游行示威。

.



她们顶着凛冽的寒风走了一个小时。参加者之一弗迪亚德斯随手拍了一段不到10秒钟的视频放上Facebook。到星期二下午为止，它的点击量已超过16万5千。《纽约时报》登出的那张照片上，她们的队伍显得非常弱小，但自有一种震撼的力量。一个网民说，她浏览了世界各地的游行照片，但是直到看到这一张，她才忍不住哭了。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

梅里特女士说，虽然华盛顿很遥远，但是对女性的歧视和仇恨到处都有。感到有人和她并肩抗议，“这让我的心里充满幸福。”

（RCI with CBC）

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

相关链接：《纽约时报》周六全球游行图集

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada