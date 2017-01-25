想不到：加拿大也成了避税天堂

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一般人印象里的避税天堂是面积不大的岛国，那里有蓝天白云、白色的沙滩、蓝蓝的海水、一年四季暖和的都可以下海游泳，最主要的是政府对公司企业基本上不收税。

海外避税天堂

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 传统的避税天堂是蓝天白云的岛国 © David McFadden/Associated Press

不久前曝光的巴拿马文件就透露了不少加拿大有钱人把财产转移到巴拿马的避税天堂。

许多人不知道的是，与岛国、不收税等不沾边的加拿大近年来竟然也成了外国人的避税天堂。

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记者塞格林Dave Seglins、胡理韩 Rachel Houlihan和杜宾斯基 Zach Dubinsky为加拿大广播公司采制的报道说，根据加拿大广播公司与多伦多星报的联合调查，世界许多国家的税务专家在建议自己的客户用在加拿大成立空壳公司的办法逃避本国的税收。

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外国人怎么利用加拿大避税

首先是因为加拿大的公司注册法规保护公司拥有者的私人信息，所以在加拿大成立公司不需要注册公司拥有者的姓名，只需注册几位傀儡董事的姓名即可。

其次是加拿大一些省份的法规准许有限合伙公司在其拥有者不在加拿大居住的情况下，不在加拿大纳税。

第三是加拿大在国际上有良好的法制社会和金融法规严谨的名声，在加拿大注册公司比较不会引起政府税务部门的关注。

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不过，在加拿大成立公司避税与在海外避税天堂避税有一个主要的不同之处，这就是海外避税天堂是真把巨额金钱藏在那里，但在加拿大这样的避税天堂只是纸面上记录生意上的金钱往来，只是为了编圆一个在自己本国逃税的故事而已。

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一年前曝光的众多国际名人和富翁海外避税的所谓“巴拿马文件”显示，Mossack Fonseca律师事务所不但帮助国际名人和富翁们把钱财转移到巴拿马以逃避本国的税收，而且向其客户推荐把在加拿大成立空壳公司作为自己税务计划的一部分，以便最大程度的减少税务负担。

具体的做法是，客户在加拿大成立空壳公司后，在年底只需向加拿大税务局申报一年来没有经商收入即可；这虽然不是如实申报，但加拿大税务部门根本没有人力物力对每一个公司的财务报表进行仔细的检查。

Mossack Fonseca律师事务所

根据曝光的“巴拿马文件”，Mossack Fonseca律师事务所利用其在加拿大魁北克成立的名叫9203-9619 Quebec Inc的公司，为包括秘鲁AK Drilling International公司在内的17个客户走账310万加元，名目是调研和咨询服务费；但这个魁北克空壳公司并没有向魁北克和加拿大政府税务部门申报这些经商收入，而那17个外国公司自然也没有为这310万元在自己的国家付税。

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现在有越来越多的国际税务咨询公司在向自己的客户推销新的避税天堂加拿大，强调在加拿大成立公司可以避免在海外岛国避税天堂成立公司会给人带来的企图逃税的负面印象，并特别点出魁北克省的“有限合伙公司”是合法逃税的利器。

查账专家Peter Dent呼吁改革公司注册法 © CBC

需改革公司注册法

以监督揭露跨国避税和行贿活动为宗旨的非政府组织Transparency International Canada的查账专家Peter Dent指出，加拿大保护公司拥有者私人信息的法规常常让他们的查税活动像撞了墙一样无法继续下去，警方和税务机构也常常碰到同样的问题。

Peter Dent指出，在加拿大申请图书馆卡都比成立公司所需要的身份文件要多，这显然不正常。

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Peter Dent呼吁加拿大尽快改革公司注册法规，以堵住富翁逃税和贪污官员藏匿财富的途径。

RCI with CBC

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