加拿大人到巴拿马避税、外国人也到加拿大避税

加拿大人到巴拿马避税、外国人也到加拿大避税
Photo Credit: CBC

想不到：加拿大也成了避税天堂

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期三 25 一月, 2017 , 暂无评论 ↓

FacebookTwitterGoogle+PinterestSina WeiboWeChatEmailPrint分享
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

一般人印象里的避税天堂是面积不大的岛国，那里有蓝天白云、白色的沙滩、蓝蓝的海水、一年四季暖和的都可以下海游泳，最主要的是政府对公司企业基本上不收税。

海外避税天堂

传统的避税天堂是蓝天白云的岛国

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
传统的避税天堂是蓝天白云的岛国 © David McFadden/Associated Press

不久前曝光的巴拿马文件就透露了不少加拿大有钱人把财产转移到巴拿马的避税天堂。

许多人不知道的是，与岛国、不收税等不沾边的加拿大近年来竟然也成了外国人的避税天堂。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

记者塞格林Dave Seglins、胡理韩 Rachel Houlihan和杜宾斯基 Zach Dubinsky为加拿大广播公司采制的报道说，根据加拿大广播公司与多伦多星报的联合调查，世界许多国家的税务专家在建议自己的客户用在加拿大成立空壳公司的办法逃避本国的税收。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

外国人怎么利用加拿大避税

首先是因为加拿大的公司注册法规保护公司拥有者的私人信息，所以在加拿大成立公司不需要注册公司拥有者的姓名，只需注册几位傀儡董事的姓名即可。

其次是加拿大一些省份的法规准许有限合伙公司在其拥有者不在加拿大居住的情况下，不在加拿大纳税。

第三是加拿大在国际上有良好的法制社会和金融法规严谨的名声，在加拿大注册公司比较不会引起政府税务部门的关注。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
收听

不过，在加拿大成立公司避税与在海外避税天堂避税有一个主要的不同之处，这就是海外避税天堂是真把巨额金钱藏在那里，但在加拿大这样的避税天堂只是纸面上记录生意上的金钱往来，只是为了编圆一个在自己本国逃税的故事而已。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

一年前曝光的众多国际名人和富翁海外避税的所谓“巴拿马文件”显示，Mossack Fonseca律师事务所不但帮助国际名人和富翁们把钱财转移到巴拿马以逃避本国的税收，而且向其客户推荐把在加拿大成立空壳公司作为自己税务计划的一部分，以便最大程度的减少税务负担。

具体的做法是，客户在加拿大成立空壳公司后，在年底只需向加拿大税务局申报一年来没有经商收入即可；这虽然不是如实申报，但加拿大税务部门根本没有人力物力对每一个公司的财务报表进行仔细的检查。

Mossack Fonseca律师事务所

根据曝光的“巴拿马文件”，Mossack Fonseca律师事务所利用其在加拿大魁北克成立的名叫9203-9619 Quebec Inc的公司，为包括秘鲁AK Drilling International公司在内的17个客户走账310万加元，名目是调研和咨询服务费；但这个魁北克空壳公司并没有向魁北克和加拿大政府税务部门申报这些经商收入，而那17个外国公司自然也没有为这310万元在自己的国家付税。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

现在有越来越多的国际税务咨询公司在向自己的客户推销新的避税天堂加拿大，强调在加拿大成立公司可以避免在海外岛国避税天堂成立公司会给人带来的企图逃税的负面印象，并特别点出魁北克省的“有限合伙公司”是合法逃税的利器。

查账专家Peter Dent呼吁改革公司注册法

查账专家Peter Dent呼吁改革公司注册法 © CBC

需改革公司注册法

以监督揭露跨国避税和行贿活动为宗旨的非政府组织Transparency International Canada的查账专家Peter Dent指出，加拿大保护公司拥有者私人信息的法规常常让他们的查税活动像撞了墙一样无法继续下去，警方和税务机构也常常碰到同样的问题。

Peter Dent指出，在加拿大申请图书馆卡都比成立公司所需要的身份文件要多，这显然不正常。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

Peter Dent呼吁加拿大尽快改革公司注册法规，以堵住富翁逃税和贪污官员藏匿财富的途径。

RCI with CBC

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
FacebookTwitterGoogle+PinterestSina WeiboWeChatEmailPrint分享
标签：
文章分类: 国际

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

收听

听众园地收听周末节目 所有节目
订阅播客 订阅播客 (iTunes) 下载最新的播客
Première chaine CBC Radio one Espace musique CBC Radio 2
您的选择 今日关注 其他语言
国际想不到：加拿大也成了避税天堂社会小心! 有网站专门交换本地女性裸照经济为啥大温的西温区房价升人口降国际、社会不怕人数少，只怕不出声：加东小村15人反特朗普示威获全球关注健康、社会全世界最“长寿”的早衰症患者之一在安省汉密尔顿去世，留下勇气和希望健康、科技加拿大卫生部扩大对一些抗生素的警告国际、政治、经济加拿大联邦法院拒绝禁止向沙特出售军备的请求国际、政治、环境、经济特朗普签署行政命令批准基石输油管道项目社会小熊的新家：加东布雷顿角野生公园的幼熊获公众帮助社会联邦政府解决针对女性暴力问题措施效果差

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
Radio-canada.ca CBC.ca
Quand Trump continue d'agiter le spectre de la fraude électoraleScandale des commandites : 4 ans de prison pour CorriveauUne adresse fantôme au Québec pour faire voyager des millions de dollarsLe Canada de 2036 sera moins français... et moins anglaisDes médecins tenteraient de contourner l'abolition des frais accessoiresLe FLQ à Cuba : les dessous d’une négociation secrèteDécès d'Alain Magloire : le coroner Malouin déplore l’inaction du ministère de la SantéBolt dépouillé de sa médaille d'or du 4 x 100 m des Jeux de PékinL'immigration et le mur frontalier avec le Mexique à l'ordre du jour de TrumpL'administration Trump fait disparaître le changement climatique
Retail in reverse: Online-only sellers expand to bricks-and-mortar stores'A way to ruin someone's life': Semi-nude photo of Montreal woman among hundreds on anonymous porn siteKeystone XL could be the final pipeline Canada's oilpatch needsTrump's tariff plan could put a serious dent in the auto industryNASA takes you on a ride to Pluto in new videoJustin Trudeau's dropping approval ratings typical of past prime ministersLeaked A Dog's Purpose video shows how animal welfare takes a back seat to profit'Tax haven' Canada being targeted by offshore cheats, Panama Papers show'In the lion's den': Trudeau defends oilsands statements at Calgary town hallMilos Raonic knocked out of Australian Open by Rafael Nadal