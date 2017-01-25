小心! 有网站专门交换本地女性裸照

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一觉醒来发现自己的裸照被人贴上网，这是会让人心惊又郁闷的事情；加拿大不少城市的女性现在有更多的理由感到害怕。

加拿大广播公司记者 Kate McKenna报道说，今年30岁的蒙特利尔年轻女士Bonnie Hannah对她露点露肉的照片被人贴在网上毫不知情；直到加拿大广播公司记者找到她说，有关她近乎全裸的照片被陌生人在网上交换，她才被彻底惊呆了。

陌生人不但在网上交换Bonnie Hannah的照片，而且对她的身材指点评论，猜测这样的身材在床上会是什么样的表现；并悬赏给任何能够提供Bonnie Hannah三点尽露全裸照片的人。

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照片下面还有Bonnie Hannah的电子邮箱信息。

加拿大广播公司的调查发现，加拿大许多城市都有这样交换本地女性全裸或半裸照片的网页，连麦吉尔大学这样的著名学府都有这样的网页。

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专家们指出，加拿大有法律把在未经本人同意情况下与他人分享其裸照或者性爱照片定为刑事犯罪行为，警方虽然有办法找到是谁把裸照上传到网上的，但困难的是找到证据证明上传照片的人有犯罪企图。

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