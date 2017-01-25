西温地区房价飙升人口却在下降

西温地区房价飙升人口却在下降
Photo Credit: Jonathan Hayward/Canadian Press

为啥大温的西温区房价升人口降

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期三 25 一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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加拿大太平洋沿岸的温哥华虽然风景秀丽，多年在世界宜居城市排行榜上位居前列，但温哥华的房价过高却是让不少人叫苦的事情，特别是大温的西温区房价更是昂贵。

在近年来房价飙升的情况下，西温地区的人口却在减少。

大温的西温区以环境好、房子大著称

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大温的西温区以环境好、房子大著称 © District of West Vancouver

加拿大广播公司记者Kamil Karamali报道说，不列颠哥伦比亚省的人口统计数字显示，在20152016年期间西温地区的人口减少了2.1%，现在只有41千人居住在西温；而BC省其他城市的人口基本上都呈增加的趋势。

西温地区的人口下降实际上从2011年就已经开始。

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专家们对西温地区人口下降给出的解释一个是该市人口的老龄化，孩子长大后搬到别的城市工作和生活；第二个原因是房价猛升让有孩子的普通年轻家庭买不起以大房、豪华房著称的西温地区的房产；第三是那些有钱购买西温房产的外国人买了房后又常年不在这里居住。

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