道指历史性冲破两万点 多伦多证交所指数超新高

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星期三，道琼斯工业平均指数第一次冲破两万点这个象征性的关口。星期三也是美国以特朗普为首的新政府就任第三天。

“道琼斯指数两万点就其本身而言，仅仅是一个数字而已。”美国保得信金融公司的市场战略员昆西•克罗斯比说，“但它能提升市场预期，继续推高股指。” 道琼斯指数两万点不仅是一个重要的心理关口，而且体现了人们对经济持有普遍的乐观态度。

特朗普总统就职后，签署行政命令，推翻了数项前总统奥巴马的政策，包括退出跨太平洋伙伴关系，为促进工商业而放松有关监管措施。

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不过，即使在美国新政府就职前，从去年11月底开始，道琼斯指数的涨幅已超过9%，因为人们普遍预期，美国新政府将把商业利益放在第一位。

加拿大多伦多证券交易所的综合指数星期二也达到过15，685点，超过了2014年创下的历史最高收盘记录——15，657点。多伦多证券交易所交易日内的最高记录为15，685点，是2014年9月3日创下的。

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