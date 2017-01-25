匿名者捐助38万加元帮助原住民解决自杀危机

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一位匿名捐助者承诺捐款38万加元，用以防止安大略省北部Wapekeka原住民部落的年轻人自杀。

上星期，在位于雷湾以北大约600公里的一个偏远的Wapekeka原住民社区，两名12岁的女童Jolynn Winter和Chantel Fox自杀身亡。此后传出消息说，这个原住民部落曾于去年夏天向加拿大卫生部发出警告，说当地的女童间存在一个自杀盟约，并向加拿大卫生部申请376，706加元，用于一个预防自杀计划。但加拿大卫生部拒绝了这项申请。

在得知私人捐款的消息后，当时原住民头领Alvin Fiddler表示，在加拿大政府没有尽职的地方，私人捐助者伸出了援手，我们非常感谢。

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这位匿名捐助者于星期一向Wapekeka支付这首期三万加元的捐款，并承诺为一个原住民精神健康计划捐款约38万加元。

RCI with CBC

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