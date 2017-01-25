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一项加美边境协议和特朗普让偷越国境的难民申请人暴增

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期三 25 一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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加拿大和美国之间有着将近九千公里长的国境线。过去一年来，偷越边境进入加拿大的人数暴增。熟悉情况的移民律师说，这一方面是因为特朗普驱逐非法移民的威胁，另一方面，一项原本为加强边境管理的加美协议实际上起到了鼓励人们闯关的作用。

2002年，加拿大和美国签署了一项旨在限制难民申请的协议，两年后开始实施。移民律师斯泰凡.汉德菲尔德在接受Radio-Canada早间节目采访时解释说，根据这项协议，自2004年起，试图从美国进入加拿大的第三国难民申请人必须向边境检查站证明他已经向美国提出过避难申请但被拒绝，或者证明他在加拿大有亲属。如果他不属于这两种情况之一，即被视为不符合难民申请条件，立刻被送回美国一侧。

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但是，如果难民申请人成功越过边境进入加拿大，按照加拿大人权宪章和有关国际公约，加拿大移民局就必须给他一次听证机会。虽然听证过后申请仍然有可能被拒绝，但比起还没踏上加拿大土地就被原路遣返，太多的人觉得偷越国境值得一试。这样一来，这项本意是为了堵上边境漏洞的协议反而起到了鼓励偷渡的作用。

偷越国境从美国非法进入加拿大的人数在过去几年中逐年增加。2016年，特朗普提出的驱逐非法移民的主张和他的当选更是让非法入境的人数暴增。年底天寒地冻，路上冰雪覆盖，本来不是徒步跋涉的理想季节。但是仅仅在去年12月这一个月的时间里，仅在魁北克省境内的加美边境就有305人成功闯关。而前一年同期（2015年12月）仅有20人。

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CBC本月初报道说，在曼尼托巴省边境小镇埃莫森附近非法入境的人数，2013-14财政年度是68人，2015-16是340人。2016-17财政年度要到3月底才结束，但是非法入境的人数在2016年底已经达到410。

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他们是谁？

Radio-Canada记者Catherine Kovacs报道说，为申请加拿大难民身份偷越加美边境的人大部分来自中东国家，非洲国家苏丹和埃塞俄比亚。他们先用合法签证进入美国，然后越过边境进入加拿大。越境者中不乏妇女和儿童。

在一般人的印象里，偷越国境充满危险，是体力好、胆子大的人才会干的事。但是加美边界是全世界最长的不驻防国境线。在边境检查站之间有大片无人监视的地区。加拿大海关工会主席让-皮埃尔.福尔丹说，加美2002年协议几乎是在鼓励难民申请人走这条路。越来越多的人现在知道了绕过这项协议的阻碍有多容易。

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加美国境线一角。Radio-Canada

何况还有蛇头以及……美国人帮忙

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汉德菲尔德说，偷越加美国境是一门生意，自有干这一行的整天研究路线，寻找最容易进入的地方。他还透露，他的客户当中不止一个得到过美国边境人员的帮助。这些人的任务原本是防止越境，但经常有人在发现越境者后，不但不抓人，反而指点方向，甚至开车送他们一程。

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蛇头送人是为赚钱，这些美国人是为什么呢？汉德菲尔德说他也不知道。“你得去问他们。”但是，同一条路线，假使你想从加拿大进美国，他们可就没那么客气了。

美国总统特朗普今天签署了修建美墨边境墙的政令。这道墙完工之后，加美之间是否也需要建一堵墙呢？

Radio-Canada

位于蒙特利尔的监控室。工作人员发现入境者就通知警方。Radio-Canada

各方同声呼吁废除加美2002年协议

至少，加拿大的海关工会，难民权益组织和一些移民律师都认为应该废除加美2002年协议。加拿大难民委员会从一开始就谴责这项协议是把难民推向谋取暴利的蛇头。该委员会寄希望于新上任的加拿大移民部长胡森（Ahmed Hussen）。他本人就是难民出身，16岁时从索马里来到加拿大。

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相关报道：越过加美边境进入曼尼托巴省的难民大增

（RCI with Radio-Canada and CBC）

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