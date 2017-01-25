一年删除17亿不实广告：谷歌公布2016年版“打假报告”

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互联网巨头谷歌星期三（1月25日）公布了2016年的“打假报告”《Better Ads Report》。在过去一年里，谷歌在世界各国共删除17亿广告，其中6800万条广告涉及非法医药产品或服务。

网络假新闻。Sion Touhig/Getty Images

在被删除的广告中，有8000万条属于“谎言广告”，1700万条涉及非法赌博，500万条涉及借贷服务。另外还有47000个网站因虚假减肥广告被关闭，700万虚假广告因企图混过谷歌监测系统被屏蔽，15000个网站因下载垃圾软件被关，23000次谷歌平台上的误点击被查出，等等。

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谷歌有一个超过千人的部门专门负责处理假广告和假信息。这是该公司第五年公布在过去一年中处理不实广告和虚假信息的成果。2016年的新挑战之一是以时事新闻面貌出现的假广告。谷歌为此关掉了13000个账户。

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