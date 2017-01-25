前加拿大造币厂雇员“肛门运金案”重新开庭：检控方要求判刑三年

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前加拿大造币厂员工莱斯顿.劳伦斯盗金案星期三（1月25日）重新开庭。他在去年11月已被定罪，罪名除盗窃和转移赃物外，还包括拥有用犯罪手段获得的财产和破坏信任。对劳伦斯的宣判原定于上个月，但是法庭被告知他正在努力赔偿造币厂的损失，因此宣判被延后。

劳伦斯在下班离开时接受检查的视频：

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现年35岁的劳伦斯在2014年12月到2015年3月这段时间里，利用工作之便盗窃他负责检测纯度的小型纯金球，塞进直肠偷运出去。他多次触发金属探测器，但是进一步搜身却一无所获。他用这个办法重复作案，一共偷出22个小金球，其重量从192可到264克不等。价值为16万5000加元。

检控方提出的刑期是三年，外加19万加元的罚款。但是劳伦斯的辩护律师以被告受到可以轻易得手的诱惑，已被解雇，没有犯罪前科等理由，请求法庭从轻判处18个月有期徒刑或13万加元的罚款。这个数额是劳伦斯卖掉17个金球所得。另外5个作为证据呈堂。

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法院将在2月2日宣判。

（RCI with CBC）

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