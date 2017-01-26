一单身母亲为“小留”提供食宿却得不到钱

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随着加拿大接收的国际学生猛增，为国际留学生提供食宿换取收入成了不少加拿大家庭赚取额外收入的途径。但这并不总是赚钱的捷径。

加拿大广播公司记者 Natalie Nanowski报道说，加拿大最大城市多伦多市的单身母亲Suzanne Burnie通过中介公司让两位来自中国的高中生住在自己家里，但现在该中介公司拖欠她6千加元、而且不回电话。

Suzanne Burnie说，这个名叫Canada’s International Student Support Services Inc.(CANISS) 是她的一位邻居介绍给她的；这位邻居说该公司是其姑妈经营的，让几个中国留学生住在家里能够轻松赚钱。

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Suzanne Burnie与CANISS公司在2015年签了协议，同意在自己家里为中国留学生提供食宿服务；作为交换，每位留学生可以让她得到1千加元的收入。

同年9月份，来自中国的17岁和18岁的两位高中生住到了Suzanne Burnie的家里。头一年有关三方都相安无事。

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加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 两位中国小留学生已把一年的钱付给了CANISS © Chris Mulligan/CBC

但从2016年9月份开始，Suzanne Burnie发现CANISS公司在付款方面出现了问题。

CANISS公司先是说要把月初付款改成月中付款，后来是给她的支票跳票，然后是有人上门给她2千加元的现金以支付拖欠的两个月付款，10月份后就再也没有收到过CANISS方面的任何付款，CANISS老板Lucy de Castro 从圣诞节开始不回复Suzanne Burnie的查询电话和电子邮件。

而住在Suzanne Burnie家的两位中国小留学生说他们的父母早就把一年的住宿费用交给了CANISS公司。

负责这两位中国小留学生所在学校的Toronto Catholic District School Board 表示，CANISS不在该校区委员会推荐的提供寄宿家庭服务的公司名单上，而且已经收到过一些提供寄宿服务的家庭对CANISS的抱怨。

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Suzanne Burnie打算通过法律途径来解决与CANISS的财务纠纷。

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