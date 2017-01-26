海外避税者需要加拿大人的帮助注册空壳公司

海外避税者需要加拿大人的帮助注册空壳公司
Photo Credit: CBC

真敢干：两加女为外国人开2百空壳公司

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期四 26 一月, 2017 , 暂无评论 ↓

FacebookTwitterGoogle+PinterestSina WeiboWeChatEmailPrint分享
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

外国富翁用在加拿大成立空壳公司的办法逃税正成为海外避税者们喜欢的逃税方式，但这需要找到加拿大人出面成为这在加拿大注册的空壳公司名义上的法人，也就是执行董事或公司总裁。

加拿大广播公司记者杜宾斯基 Zach Dubinsky、胡理韩 Rachel Houlihan、塞格林斯 Dave Seglins报道说，一位名叫凯伦.麦肯泰尔Karen McIntyre的多伦多司法书记员和一位名叫阿奈特.拉浩什Annette Laroche的蒙特利尔律师助理就是这样的加拿大人。

Annette Laroche和Karen McIntyre

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Annette Laroche和Karen McIntyre © Facebook/CBC

空壳公司多多益善

这两位女士对注册空壳公司还真是多多益善，在过去25年中她们一共在加拿大注册成立了差不多2百家公司；先是凯伦.麦肯泰尔Karen McIntyre注册成立空壳公司，后来接替她出任名义上的公司法人的是阿奈特.拉浩什。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

这两位女士注册成立这么多空壳公司的事情曝光，是因为有海外富翁涉嫌经济犯罪出庭受审而牵涉出通过瑞士律师为其在加拿大成立空壳公司的事情。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

根据凯伦.麦肯泰尔在法庭上提交的证词，她以自己是公司执行董事的名义在加拿大注册成立公司，然后给不认识的人签署授权书、在空白且没有日期的董事会文件上签字、每年按照别人提供给她的数字填报公司税表，等等。

收听

一年得2万元报酬

当然她也不是无偿的这样做。凯伦.麦肯泰尔说她每年每个注册公司可以得到1百加元的报酬，最多时她在年底可以收到来自瑞士律师的2万加元的电汇汇款。

海外逃税者所以喜欢在加拿大成立空壳公司避税，是因为加拿大联邦的公司注册法和一些省的公司注册法准许不用公司实际拥有者的名字，而是用名义董事或名义上的总裁（也就是纸面上的董事、总裁）的名字注册成立公司；换句话说，政府税务机构、警方、媒体无法知道公司的真正拥有者是谁。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

海外避税者似乎最喜欢在加拿大魁北克省注册成立公司，因为该省的公司注册法最为宽松。上述两位加拿大女性注册成立的近2百个公司绝大部分就是在魁北克省注册的，其注册的经营范围从房地产到钻石买卖都有，可以说是范围非常广泛。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
加拿大约克大学教授Richard Leblanc呼吁改革

加拿大约克大学教授Richard Leblanc呼吁改革 © CBC

第三世界水平

加拿大约克大学管理学教授Richard Leblanc指出，加拿大联邦和一些省的公司注册法规简直是第三世界水平，非常不透明，给警方、税务当局和媒体的调查设置了极大的障碍，成为逃税者、洗钱者和其他形式犯罪活动的有效挡箭牌，需要尽快的加以改革。

加拿大自由党政府财政部长莫尔诺已经表示，会与省政府尽快协商解决公司注册法不严谨的问题、尽快堵住漏洞。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

RCI with CBC

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
FacebookTwitterGoogle+PinterestSina WeiboWeChatEmailPrint分享
标签：
文章分类: 国际

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

收听

听众园地收听周末节目 所有节目
订阅播客 订阅播客 (iTunes) 下载最新的播客
Première chaine CBC Radio one Espace musique CBC Radio 2
您的选择 今日关注 其他语言
国际真敢干：两加女为外国人开2百空壳公司国际一单身母亲为“小留”提供食宿却得不到钱经济加拿大三大电讯公司的无线网难分高下社会前加拿大造币厂雇员“肛门藏金案”重新开庭：检控方要求判刑三年因特网、社会一年删除17亿不实广告：谷歌公布2016年版“打假报告”社会、移民与难民亚裔姓名求职者获面试机会少国际、移民与难民一项加美边境协议和特朗普让偷越国境的难民申请人暴增健康、加拿大原住民、政治、社会匿名者捐助38万加元帮助原住民解决自杀危机国际、经济道指历史性冲破两万点 多伦多证交所指数超收盘记录国际想不到：加拿大也成了避税天堂

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
Radio-canada.ca CBC.ca
Une obscure compagnie québécoise dans un mégachantier controversé en ÉquateurVendre sa signature pour cacher l’identité de propriétaires d’entreprisesTrump : la nouvelle arme des conservateurs pour attaquer Justin TrudeauCinq choses à savoir sur l'ALENALa santé, toujours la principale source d’inquiétude des QuébécoisÉchographies : la négociation avec les radiologistes crée un malaise chez d'autres spécialistesLes frais accessoires sont abolis... et alors?Italie : les deux derniers corps extraits de l'hôtel enseveli par une avalancheLes juristes appelés à voter sur les plus récentes offres patronalesTrump ne fait pas exception en gouvernant par décrets
Here's how the wireless networks of Telus, Bell and Rogers compareFormer Winnipeg top bureaucrat got $200K 'secret commission' for helping contractor, RCMP alleged'The fight is still on': Some want to continue the protest in Trump era, but tactics may changeAfter payments reportedly stop, single mom on hook to support 2 high school students from ChinaProposed class action against Air Miles goes on despite expiry cancellation3 challenges on Conservative minds as caucus gathers in Quebec CityOntario Liberals find a useful enemy in Kevin O'Leary: Robyn Urback2 Canadians led nearly 200 companies they claim to know nothing aboutItalian officials say all bodies recovered from avalanche siteKeystone XL: TransCanada getting ready to reapply, needs to consult shippers