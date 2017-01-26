真敢干：两加女为外国人开2百空壳公司

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外国富翁用在加拿大成立空壳公司的办法逃税正成为海外避税者们喜欢的逃税方式，但这需要找到加拿大人出面成为这在加拿大注册的空壳公司名义上的法人，也就是执行董事或公司总裁。

加拿大广播公司记者杜宾斯基 Zach Dubinsky、胡理韩 Rachel Houlihan、塞格林斯 Dave Seglins报道说，一位名叫凯伦.麦肯泰尔Karen McIntyre的多伦多司法书记员和一位名叫阿奈特.拉浩什Annette Laroche的蒙特利尔律师助理就是这样的加拿大人。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada Annette Laroche和Karen McIntyre © Facebook/CBC

空壳公司多多益善

这两位女士对注册空壳公司还真是多多益善，在过去25年中她们一共在加拿大注册成立了差不多2百家公司；先是凯伦.麦肯泰尔Karen McIntyre注册成立空壳公司，后来接替她出任名义上的公司法人的是阿奈特.拉浩什。

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这两位女士注册成立这么多空壳公司的事情曝光，是因为有海外富翁涉嫌经济犯罪出庭受审而牵涉出通过瑞士律师为其在加拿大成立空壳公司的事情。

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根据凯伦.麦肯泰尔在法庭上提交的证词，她以自己是公司执行董事的名义在加拿大注册成立公司，然后给不认识的人签署授权书、在空白且没有日期的董事会文件上签字、每年按照别人提供给她的数字填报公司税表，等等。

一年得2万元报酬

当然她也不是无偿的这样做。凯伦.麦肯泰尔说她每年每个注册公司可以得到1百加元的报酬，最多时她在年底可以收到来自瑞士律师的2万加元的电汇汇款。

海外逃税者所以喜欢在加拿大成立空壳公司避税，是因为加拿大联邦的公司注册法和一些省的公司注册法准许不用公司实际拥有者的名字，而是用名义董事或名义上的总裁（也就是纸面上的董事、总裁）的名字注册成立公司；换句话说，政府税务机构、警方、媒体无法知道公司的真正拥有者是谁。

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海外避税者似乎最喜欢在加拿大魁北克省注册成立公司，因为该省的公司注册法最为宽松。上述两位加拿大女性注册成立的近2百个公司绝大部分就是在魁北克省注册的，其注册的经营范围从房地产到钻石买卖都有，可以说是范围非常广泛。

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加拿大约克大学教授Richard Leblanc呼吁改革 © CBC

第三世界水平

加拿大约克大学管理学教授Richard Leblanc指出，加拿大联邦和一些省的公司注册法规简直是第三世界水平，非常不透明，给警方、税务当局和媒体的调查设置了极大的障碍，成为逃税者、洗钱者和其他形式犯罪活动的有效挡箭牌，需要尽快的加以改革。

加拿大自由党政府财政部长莫尔诺已经表示，会与省政府尽快协商解决公司注册法不严谨的问题、尽快堵住漏洞。

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