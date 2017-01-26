加拿大三大电讯公司的无线网难分高下

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加拿大三大电讯巨头公司贝尔、罗杰斯和Telus都宣传自己的无线网络多么先进、速度多快、覆盖面多广，而每个手机用户似乎都觉得自己用的无线网络是最差的。

那么，加拿大三电讯巨头的无线网络服务质量到底如何呢？

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 贝尔、罗杰斯和Telus都宣称自己的网络最棒 © The Associated Press

加拿大广播公司记者Matthew Braga报道说，最新发布的报告显示，贝尔、罗杰斯和Telus的无线网络的表现其实不相上下。

加拿大无线网络电讯领域的OpenSignal公司，对贝尔、罗杰斯和Telus公司的无线网络的下载速度、网络覆盖率、和电讯延迟时间进行了调查，结果发现虽然贝尔或Telus在很多检测指标上位居榜首，但从总体上来说，加拿大的三大电讯巨头公司贝尔、罗杰斯和Telus的无线网表现都不错，可以说是难分高下。

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虽然贝尔、罗杰斯和Telus公司说他们的无线网络的下载速度能够达到335或225Mbps，但这似乎只是在最理想的情况下才能达到的理论数据，实际测到的网速在12Mbps到100Mbps之间。

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不过让加拿大手机用户稍微心宽一点的是，加拿大4G连网的网速一般在26.6Mbps，这比美国已经快了一倍。

RCI with CBC

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