这笔急救费应该自己掏腰包还是政府出？

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曼尼托巴省一名男性要求省政府为他支付一笔118，000加元的心脏病急救费，他的理由是，他是在等待温尼伯医院的急救飞机期间被迫到美国寻求治疗的。

根据加拿大广播公司的报道，今年60岁的罗宾•密尔恩（Robin Milne）生活在曼省的斯普拉格镇（Sprague），这个小镇位于曼省东南角，距离美加边境只有大约4公里。去年10月2日，他突然感到胸口疼痛，急忙赶到离家最近的，位于美国明尼苏达州的一家医院，结果是心脏病发作。

对于生活在斯普拉格镇的居民来说，越过边界到美国接受治疗是常有的事情，根据曼省与明尼苏达州之间长期的协议，如果治疗属于急救性质，是可以报销医药费的。

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密尔恩说，他在距离斯普拉格镇25公里处的罗梭医院接受治疗。医生告诉他，正和曼省联系，设法用急救飞机把他运回曼省接受心脏病紧急治疗。最后，温尼伯医院答应用空中救护车把他接回温尼伯接受治疗。

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90分钟过去了，空中救护车还是不见踪影。对于心脏病人来说，治疗是必须争分夺秒的事情，密尔恩终于决定不再等下去，而是乘坐医疗直升机到北达科他州接受心脏手术。手术非常有效，密尔恩马上感到病情好转，他接着又在这家医院住了两天，恢复健康。

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但几个星期后，他陆续收到医疗直升机、北达科达医院的账单，总计118，000加元。但曼尼托巴省告诉他，因为是他自己选的医院，所以曼省政府不负责支付这些医疗费用。

为了支付医药费，密尔恩说，他老婆要打第二份工，两口子还在考虑是否重新抵押住房，并从养老金中支取部分款项。但问题的关键是，他认为不应该支付这笔医药费。

© Lyzaville Sale / CBC

按照曼尼托巴省与明尼苏达州签署的名为“阿尔特鲁协议”的长期协议，曼省最东南角的居民到罗梭（Roseau）或瓦洛德（Warroad）急诊，医药费由曼省政府支付。根据曼省的资料，每年曼省有大约850人次到明尼苏达州看病。但这份协议并不适用于其他地方的医院和到其他地方的交通费。但密尔恩认为，曼尼托巴应该支付这笔医药费，因为他当时是在等不到医疗直升机的情况下，是在医生的建议下作的决定。

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他说，“我真的认为，马尼托巴政府有责任为我们支付医药费。我给了他们所有的文件，其中还有医生自己的报告，这些文件足以说明，他们应该为我们处理这件事情”。

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密尔恩还认为，不仅是他，而且其他曼省东南角的居民都有可能遇到这种紧急情况，如果曼省的医疗机构无法及时处理，就应该允许他们到协议外的美国医院接受急诊。

1月初，密尔恩把申诉信寄给了马尼托巴省卫生局长Kelvin Goertzen以及他在当地的代表Dennis Smook。

曼省的卫生官员表示，他们无法就这起案件的细节发表意见。

而曼尼托巴省政府反对党，新民主党的卫生问题批评者Matt Wiebe认为，曼省应该支付这笔医药费。

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“曼省政府应该支付这些费用，并确保其他曼尼托巴人在为活命苦苦挣扎时，不用再经受这种带来创伤的打击。”

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