当事人罗宾•密尔恩
Photo Credit: Lyzaville Sale / CBC

这笔急救费应该自己掏腰包还是政府出？

作者 天和 | china@rcinet.ca
星期四 26 一月, 2017 , 暂无评论 ↓

FacebookTwitterGoogle+PinterestSina WeiboWeChatEmailPrint分享
加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

曼尼托巴省一名男性要求省政府为他支付一笔118000加元的心脏病急救费，他的理由是，他是在等待温尼伯医院的急救飞机期间被迫到美国寻求治疗的。

根据加拿大广播公司的报道，今年60岁的罗宾密尔恩（Robin Milne）生活在曼省的斯普拉格镇（Sprague），这个小镇位于曼省东南角，距离美加边境只有大约4公里。去年102日，他突然感到胸口疼痛，急忙赶到离家最近的，位于美国明尼苏达州的一家医院，结果是心脏病发作。

对于生活在斯普拉格镇的居民来说，越过边界到美国接受治疗是常有的事情，根据曼省与明尼苏达州之间长期的协议，如果治疗属于急救性质，是可以报销医药费的。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

密尔恩说，他在距离斯普拉格镇25公里处的罗梭医院接受治疗。医生告诉他，正和曼省联系，设法用急救飞机把他运回曼省接受心脏病紧急治疗。最后，温尼伯医院答应用空中救护车把他接回温尼伯接受治疗。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
Google map

90分钟过去了，空中救护车还是不见踪影。对于心脏病人来说，治疗是必须争分夺秒的事情，密尔恩终于决定不再等下去，而是乘坐医疗直升机到北达科他州接受心脏手术。手术非常有效，密尔恩马上感到病情好转，他接着又在这家医院住了两天，恢复健康。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

但几个星期后，他陆续收到医疗直升机、北达科达医院的账单，总计118000加元。但曼尼托巴省告诉他，因为是他自己选的医院，所以曼省政府不负责支付这些医疗费用。

为了支付医药费，密尔恩说，他老婆要打第二份工，两口子还在考虑是否重新抵押住房，并从养老金中支取部分款项。但问题的关键是，他认为不应该支付这笔医药费。

© Lyzaville Sale / CBC

按照曼尼托巴省与明尼苏达州签署的名为“阿尔特鲁协议”的长期协议，曼省最东南角的居民到罗梭（Roseau）或瓦洛德（Warroad）急诊，医药费由曼省政府支付。根据曼省的资料，每年曼省有大约850人次到明尼苏达州看病。但这份协议并不适用于其他地方的医院和到其他地方的交通费。但密尔恩认为，曼尼托巴应该支付这笔医药费，因为他当时是在等不到医疗直升机的情况下，是在医生的建议下作的决定。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

他说，“我真的认为，马尼托巴政府有责任为我们支付医药费。我给了他们所有的文件，其中还有医生自己的报告，这些文件足以说明，他们应该为我们处理这件事情”。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

密尔恩还认为，不仅是他，而且其他曼省东南角的居民都有可能遇到这种紧急情况，如果曼省的医疗机构无法及时处理，就应该允许他们到协议外的美国医院接受急诊。

1月初，密尔恩把申诉信寄给了马尼托巴省卫生局长Kelvin Goertzen以及他在当地的代表Dennis Smook

曼省的卫生官员表示，他们无法就这起案件的细节发表意见。

而曼尼托巴省政府反对党，新民主党的卫生问题批评者Matt Wiebe认为，曼省应该支付这笔医药费。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

“曼省政府应该支付这些费用，并确保其他曼尼托巴人在为活命苦苦挣扎时，不用再经受这种带来创伤的打击。”

收听

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
欢迎合法转载，需注明作者、加广中文、www.rcinet.ca、微信ID:radio-canada
copyright-banner

copyright-banner 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada
FacebookTwitterGoogle+PinterestSina WeiboWeChatEmailPrint分享
标签：
文章分类: 健康社会

您看到错别字或其他错误了吗？ 点击这里！

其他文章

@*@ Comments

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

注意：向加拿大国际广播电台的网站提交自己的评论，代表着您确认加拿大国际广播电台拥有可以以任何方式对您的评论的任何部分进行复制、播出和公布的权力。 加拿大国际广播电台的立场与您的评论完全无关，您的评论将受到预先编辑，如果符合网络礼仪的准则， 则将获得发表。

则将获得发表。 »

当您在网上论坛表达个人意见时，必须象与别人当面说话一样礼貌，侮辱和人身攻击是不能被容忍的。不同意别人的意见，想法或某个事件是一回事，但不尊重他人是另一回事。杰出的思想不总是一样的 - 这正是使网上对话如此有意思和有价值之处。

网络礼仪是一套指导您进行网上通讯沟通的行为准则，在博客或论坛上发布您的信息之前，阅读和理解这些准则是重要的。否则的话，您有可能被禁止发布信息。

  1. RCInet.ca的网上论坛不是匿名论坛，用户必须注册，提供自己的完整姓名和居住地，这些信息将和用户的评论一起显示出来。如果作者的身份不明确，RCInet.ca拥有不发布用户评论的权力。
  2. 以误导或造成伤害为意图假冒他人身份，是一种严重的违规行为，我们的网站将严禁有此类行为的人发布评论。
  3. RCInet.ca的网上论坛向所有人开放，不分年龄，种族，宗教，性别或性取向。
  4. 属于诽谤、仇恨、种族主义、排外主义、性别歧视或贬低某一民族血统、宗教信仰和年龄组的评论将不会获得发表。
  5. 在网上发布言论时，用粗体书写会被认为是高声呼叫，并有可能被解释为侵略性行为，因为对阅读者来说是不愉快的。任何信息，如果其中的一个或多个字符使用粗体、斜体或下划线（缩写和缩略词除外），将被拒绝。
  6. 严禁使用粗俗、淫秽或令人反感的语言。论坛是公共场所，您的意见可能会冒犯一些用户，严禁使用不恰当的语言发布评论。
  7. 用户之间的相互尊重是必不可少的，侮辱，威胁或骚扰其他用户的行为受到禁止。您可以通过不攻击任何人的方法来表达自己的不同看法。
  8. 交换论点和反对意见是正常辩论的重要组成部分，但它不应变成两个用户之间不顾及其他参与者的私人对话或讨论。这种类型的信息将不会得到张贴。
  9. 加拿大国际广播电台使用五种语言，在论坛中所使用的语言必须与这些语言相符。除了一些词汇外，禁止使用其他的语言发布信息。另外，偏离主题的信息将不会得到发表。
  10. 重复张贴会扰乱讨论的流量，这样的行为不能被容忍。
  11. 禁止在评论中添加图像或其他类型的文件。包括其他网站的链接是可以的，前提是这些链接必须符合网络礼仪。然而，加拿大国际广播电台对链接网站的内容完全不负任何责任。
  12. 如果在您的评论中有一大部分是复制和粘贴别人撰写的内容，即便您标出作者的姓名，这样的行为也是不能被接受的。
  13. 严禁在加拿大国际广播电台的论坛中张贴任何形式的广告或鼓励采取某种行动的呼吁。
  14. 所有的评论和其他类型的内容在被发表前会受到编辑，加拿大国际广播电台保留拒绝发布某一评论的权力。
  15. 加拿大国际广播电台保留可以随时关闭一个论坛的权力，恕不另行通知。
  16. 加拿大国际广播电台保留可以随时修改这一行为守则(网络礼节)的权力，恕不另行通知。
  17. 参与网上论坛，意味着您允许加拿大国际广播电台无限期地在网上发布您的评论，而且也意味着这些信息将被互联网的搜索引擎加以索引。
  18. 如果您要求删除自己已经发布的信息，加拿大国际广播电台没有从网上删除您的信息的义务，我们请您仔细考虑自己的评论以及张贴的后果。

*

﻿

分类检索

栏目

作者

收听

听众园地收听周末节目 所有节目
订阅播客 订阅播客 (iTunes) 下载最新的播客
Première chaine CBC Radio one Espace musique CBC Radio 2
您的选择 今日关注 其他语言
社会银行调查：被“啃老”的加拿大父母压力很大，担心自己的晚年人物、政治、社会、经济法院认定对蒙特利尔前市长的8项腐败指控健康、社会这笔急救费应该自己掏腰包还是政府出？社会、移民与难民二十年后的加拿大：四分之一人口是亚裔，一半人口是移民及“移二代”国际真敢干：两加女为外国人开2百空壳公司国际一单身母亲为“小留”提供食宿却得不到钱经济加拿大三大电讯公司的无线网难分高下社会前加拿大造币厂雇员“肛门藏金案”重新开庭：检控方要求判刑三年因特网、社会一年删除17亿不实广告：谷歌公布2016年版“打假报告”社会、移民与难民亚裔姓名求职者获面试机会少

关注我们

脸书关注
推特关注 新浪微博 加广微信订阅号 QQ空间 免费订阅电子杂志
Radio-canada.ca CBC.ca
Une obscure compagnie québécoise dans un mégachantier controversé en ÉquateurVendre sa signature pour cacher l’identité de propriétaires d’entreprisesTrump : la nouvelle arme des conservateurs pour attaquer Justin TrudeauCinq choses à savoir sur l'ALENALa santé, toujours la principale source d’inquiétude des QuébécoisÉchographies : la négociation avec les radiologistes crée un malaise chez d'autres spécialistesLes frais accessoires sont abolis... et alors?Italie : les deux derniers corps extraits de l'hôtel enseveli par une avalancheLes juristes appelés à voter sur les plus récentes offres patronalesTrump ne fait pas exception en gouvernant par décrets
Here's how the wireless networks of Telus, Bell and Rogers compareFormer Winnipeg top bureaucrat got $200K 'secret commission' for helping contractor, RCMP alleged'The fight is still on': Some want to continue the protest in Trump era, but tactics may changeAfter payments reportedly stop, single mom on hook to support 2 high school students from ChinaProposed class action against Air Miles goes on despite expiry cancellation3 challenges on Conservative minds as caucus gathers in Quebec CityOntario Liberals find a useful enemy in Kevin O'Leary: Robyn Urback2 Canadians led nearly 200 companies they claim to know nothing aboutItalian officials say all bodies recovered from avalanche siteKeystone XL: TransCanada getting ready to reapply, needs to consult shippers