二十年后的加拿大：四分之一人口是亚裔，一半人口是移民及“移二代”

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加拿大第一次进行人口普查是在立国后的第四年（1871）。那一年，在加拿大以外出生的人口 — 那时还不叫移民 —只占全国总人口的16%，而且绝大部分来自英伦三岛和美国，也就是说，几乎全是说英语的白人。

今年是加拿大建国150周年。根据加拿大统计局星期三（1月25日）公布的统计和预测数字，再过二十年，不仅移民人口将占到加拿大总人口的三分之一，而且超过一半的移民将是亚裔。

如果加上在加拿大出生的第二代移民（即父母当中至少有一人出生在国外），到2036年时，几乎每两个加拿大人就有一个是移民或第二代移民。

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2036：亚裔移民增加，欧裔移民减少，超过三分之一劳动力人口属于有色少数族裔

事实上，在加拿大2011年人口普查时，亚裔在加拿大移民中的比例就已经接近45%。加拿大统计局说，如果目前的移民构成趋势持续下去的话，到2036年，加拿大移民中将有55.7%到57.9%出生在亚洲国家。即使是这个预测增幅的最低点也超过了半数。

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与此同时，出生在欧洲国家的移民的比例将从目前的将近三分之一降到15.4%到17.8%。这个下降的幅度大大超过亚裔的增幅，意味着中间有一个缺口，将由非亚非欧的拉美和非洲国家的移民来补上。

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绝大部分中东国家位于西亚地区，因此出生在这些国家的移民从地理上来说也属于亚裔。

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15岁到64岁之间的人口被称为劳动力人口或工龄人口。目前有色少数族裔在这个年龄段的加拿大人当中不超过20%，但是二十年后将占到34.7%到39.9%，超过劳动力大军的三分之一。

如果在有色少数族裔中再细分一下，南亚裔的比例和2011年人口普查时一样，将仍然是最高的。

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移民人口仍将集中在多伦多、蒙特利尔和温哥华

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移民在全国的分布，二十年后并不比今天更平均。2036年，90%以上的移民将住在加拿大的都市地区，使这些地区的移民人口比例超过其他地区。例如，超过三分之一的移民将住在大多地区，使其总人口中的移民比例达到一半左右（46%到52.8%）。如果加上第二代移民，大多地区的移民比例将占77%到81.4%，大温地区为69.4%到74%（不含第二代则为42.1%到48.5%）。

2036年加拿大都市地区人口中的移民比例（不含第二代移民）： 多伦多：46%到52.8% 温哥华：42.1%到48.5% 卡尔加里：32.7%到40.8% 加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 蒙特利尔：28.4%到34.2% 温尼伯：29.2%到40.5%

但是在加东四省，不把蒙特利尔计算在内的魁北克省和五大城市以外的地区，移民增长的比例将低于平均水平。例如，纽芬兰省的中小城市和乡村地区将只有3.8%到4.7%的人口是移民和第二代移民。魁北克省北部的萨格奈地区将只有5%到6.4%。

宗教：穆斯林、印度教徒和锡克教徒增长最快

移民比例的增加不可避免地带来宗教版图的改变。信仰基督教以外的宗教的人口将从目前的9%上升到13%到16%，其中增加最快的是穆斯林（5.6%到7.2%），印度教徒（2.5%到2.9%）和锡克教徒（2.3%到2.7%）

但是不属于任何一种宗教的人口也会继续增加，在2036年接近或超过总人口的三分之一（28.2%到34.6%）。

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语言：母语既不是英语也不是法语的人口将超过总人口的四分之一。

但是非英法母语的人口将有将近一半选择和家人说英语，使“英语家庭人口”占到总人口的64%到67%，比2011年的比例（68%）略低。但是考虑到亚非拉移民人数的增长幅度，英语的“势力范围”实际上扩大了。

加上法语，用加拿大的两种官方语言之一和家人交流的人口将达到82%到85%。

相关链接：加拿大统计局报告原文

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