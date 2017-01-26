法院认定对蒙特利尔前市长的8项腐败指控

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星期四，蒙特利尔前市长迈克尔•阿颇勒伯姆被判定有罪，犯有八项与腐败相关的罪行。

检方对他提出了阴谋、有违信任和腐败等总共14项罪行。

今天，因为现年53岁的阿颇勒伯姆晕倒在法庭，法官的裁决被迫推迟宣布。

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去年11月，当检方的5名证人进行了为期七天的作证后，对阿颇勒伯姆一案的审理突然结束。辨方选择不再传唤其他证人。而被告本人也不再作证。

阿颇勒伯姆是2013年担任蒙特利尔市长时被逮捕的。而对他的指控是他在Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce区当区长时的所做所为。

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对阿颇勒伯姆的审理主要集中在两个项目：一个是位于de Troie Avenue的房地产开发项目；另一个是一份管理和维护NDG体育中心的市镇合同。

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检方认为，作为管理当局批准项目的条件，阿颇勒伯姆要求得到现金回扣。

阿颇勒伯姆一直声称自己是清白的。

RCI and CBC

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