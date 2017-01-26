银行调查：被“啃老”的加拿大父母压力很大，担心自己的晚年

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加拿大超过半数的婴儿潮一代父母感到“被啃老”带来的经济压力。他们在帮助子女和为自己的晚年积蓄之间左右为难。62%的受访者表示，成年子女对他们的经济依赖使他们无法为自己的退休做该做的准备。这项调查由道明（TD）银行主持，受访者都是仍在工作的人，年龄在52岁到70岁之间。

在过去三十年里，住在父母家里的加拿大年轻人（20岁-29岁）的比例从27%上升到了42%。在20-24岁年龄段里，这个比例更是高达59%。

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道明银行的理财专家贝芙.库玛在接受CBC记者Lien Yeung采访时说，她的客户中有不少因资助成年子女和孙辈感到压力的人。在她供职的大温地区，过去两年因房价上涨，啃老现象更加常见。

她的建议是让年轻一代分担开销。更重要的是，如果你想帮助孩子，首先要把自己的经济状况搞清楚，看看自己有没有那个能力。就像在飞机上，空姐总是不厌其烦地告诫，发生紧急情况时，你要先把自己的氧气面罩戴好再去帮孩子戴。

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（RCI with CBC）

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