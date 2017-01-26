投机仍可能推高温哥华多伦多等地的房屋价格

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三个月前，加拿大按揭和住房公司对加拿大的房屋市场的状况提出了红色警告。星期四，这家联邦机构表示，有强有力的证据显示，全国范围有问题的状况已持续了二个季度。

该联邦机构在第四季度的市场分析中表示，由于高估和价格增速，这些有问题的状况还将持续存在。而且该机构这一评估大体上可以解释温哥华和多伦多的市场状况。

“温哥华、维多利亚、多伦多和汉密尔顿房屋价格加速上涨显示，房屋价格的增长可能是由于投机引起的，因为房屋价格的上涨超过了移民、就业和收入等经济基本面。”

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按揭和住房公司表示，在就通货膨胀进行调整后，到2016年第三季度，全国房屋价格比上一年增长7%。但如果将安大略省除外，全国房屋价格基本持平。

就目前而言，高估和过度建设仍是房屋市场最普遍的问题。

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