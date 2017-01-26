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太夸张了：安省一些大专学院院长要求涨工资50%，省政府拒绝

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期四 26 一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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安大略省政府为削减开支，把公共机构管理人员的工资冻结了五年。现在随着五年到期，该省的医院院长和高等院校的校长们又可以涨工资了。但是有些大专学院竟然提出50%的涨幅，被省高等教育部断然拒绝。

据CBC记者Mike Crawley报道，安省高等教育部长马修斯认为这些学校建议的工资涨幅不合理，因为它们把管理一所学院和管理更大、更复杂的机构相提并论，而这种比较是省议会无法接受的。

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© PC/Frank Gunn

安大略省自2012年起冻结公共机构管理人员工资。他们的工资将从今年4月1日新的财政年度开始起解冻。马修斯要求24所大专学院重新讨论向省政府建议的高管工资涨幅。

安省学院协会负责人琳达.富兰克林说，现在学院管理确实比五年前复杂得多，需要有能力的CEO。另外，大学和医院也经常到学院来挖角。

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（RCI with CBC）

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