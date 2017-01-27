“虚拟现实”视镜是老人的福音吗？

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一般来说，老年人不是高科技新产品的最先接受者和受益者，但“虚拟现实”VR科技可能会不一样。

“虚拟现实”可以治病

加拿大一些医学研究人员和高科技公司认为，“虚拟现实”可能会比医药能更有效的医治一些老年性疾病、改善老年人的生活质量。

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随着加拿大社会老年人口越来越多、占人口的比重越来越大，加拿大全国许多地区的医学研究人员在把时间、精力、和财力投在把“虚拟现实”技术应用在治疗老年性疾病和改善老年人生活质量方面。

加拿大广播公司记者瓦特斯Haydn Watters报道说，多伦多总医院 OpenLab 实验室的研究员阿贝尔Lora Appel近来的研究重点，是用“虚拟现实”技术帮助患有老年痴呆症的患者在室内享受室外的风光和环境，以改善他们的生活质量。

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加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 老年人会喜欢高科技“虚拟现实”视镜吗？ © Submitted by Lora Appel/University Health Network

“虚拟现实”视镜

阿贝尔说，老年痴呆症患者自己在外面闲逛是件危险的事情；但在室内受控环境下，戴着“虚拟现实”视镜看外面的世界，就免去了老年痴呆症患者在大街上行走的危险。

阿贝尔研究团队的这项研究还处在早期阶段，还没有让患有老年痴呆症的病人戴着“虚拟现实”视镜参加实验。

有专家指出，“虚拟现实”视镜的缺点是许多人会感到头晕脑胀、失去方向感、感到非常不适，特别是对于已经丧失了许多理解能力的老年痴呆症患者来说，他们可能会更加难以适应“虚拟现实”视镜。

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就是像宇航员这种脑力、认知能力和体能都优于常人的人来说，他们乘航天器进入太空后也有方向感混乱、定位能力失真的问题，需要一定的时间才能适应。

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宇航员在太空也需要时间去适应太空晕眩问题 © NASA/Reuters

大屏幕视频

美国克利夫兰Aerial Anthropology摄影和制片公司采用在超大屏幕上放映无人驾驶飞机拍摄的俯瞰视频的办法，为老年病人再现其童年和青春时代住家和附近公园的图像，这样的大屏幕视频常常让老年人和他们的家属共同回忆起过去的事情。

Aerial Anthropology公司的老板戴维斯Tom Davis说，原来的设想是用“虚拟现实”视镜让老年人观看童年家乡的视频，但后来觉得这可能会让老年病人感到天旋地转、很不舒服，所以就放弃了。

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加拿大埃德蒙顿市的Glenrose Rehabilitation Hospital康复医院采用了电脑辅助康复项目Computer-Assisted Rehabilitation Environment （CAREN）；为了避免患者戴“虚拟现实”视镜会产生的天旋地转的问题，而采用了超大环形屏幕来呈现虚拟的环境，帮助患者进行恢复行走能力的康复治疗。

尝试过该系统的康复病人说，这样的康复锻炼系统改变了原来康复锻炼的枯燥和痛苦，不但提高了他们康复锻炼的积极性、而且改善了锻炼的效果。

三维立体电影

此外，三维立体电影也能提高老年人的生活质量。

加拿大埃德蒙顿的3Scape Systems三维立体电影公司拍摄了一部小姑娘回忆与祖父母一块生活的影片；这部三维立体电影在11个老年人护理中心放映时让观众有时开怀大笑、有时掩面流泪，观众的反应很好。

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3Scape Systems 公司已经又得到两笔资助，用于再拍摄四部三维立体电影和“虚拟现实”视频。有了这些电影和视频，医学研究人员就可以对这些三维立体电影和“虚拟现实”视频对老年人的医疗效果进行对比研究。

RCI with CBC

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