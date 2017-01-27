实体店难：Tip Top 申请破产保护

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加拿大商场中的中档实体服装店的日子越来越难过，在过去12月的时间里，先后有Mexx、 Smart Set、Nine West、Danier、Laura、Jacob等服装连锁店不是宣布破产、就是大量关闭分店。

现在Tip Top Tailors服装连锁店又成了最新的牺牲品。

加拿大广播公司记者Pete Evans报道说， Tip Top Tailors的母公司Grafton Fraser Inc. 在加拿大拥有158间分店， 该公司欠债超过6千万元，在本星期得到了法庭的破产保护令；破产保护和重组计划包括关闭不赚钱的分店，裁减1226名雇员中的相当一部分。

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这已经是一年之内Grafton Fraser Inc.公司第二次申请破产保护，去年夏天该公司不得不关闭了旗下收购不久的美国品牌商店Jones New York在加拿大的所有37个分店。

服装零售市场专家认为，中档服装零售实体商店在豪华品牌商店、廉价连锁店和网上商店的竞争下，生存环境明显恶化；Grafton Fraser Inc.被迫关闭旗下实体商店不过是这一趋势的缩影。

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