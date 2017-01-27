安省不准多伦多在进出城高速路收费

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对于多伦多市政府提出的要在进出多伦多市区的两大高速路Don Valley Parkway和 Gardiner Expressway收费的要求，安大略省省长韦恩Kathleen Wynne已经决定不予批准。

加拿大广播公司记者Mike Crawley和 Laura Fraser报道说，这个定在星期五早上公布的决定已经提前通告给了多伦多市长John Tory。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 多伦多市长Tory说多市迫切需要改善公交的资金 © John Rieti/CBC

John Tory表示，在进出多伦多市区的主要高速路收费，是多伦多市政厅议员以绝大多数票通过的为改善公共交通系统而筹措经费的措施；安大略省政府拒绝批准这个方案，就应该给多伦多市其它的筹措资金的渠道用以改善城市的公交系统。

多伦多市政府的估算是，如果进出城高速路的单向收费是2加元，则一年多伦多市可以筹集2亿加元的改善公交系统资金。

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安大略省长韦恩说她不同意在进出多伦多的高速路收费是担心普通民众付不起每天进出城的两次路段收费；但她表示省政府会给包括多伦多在内的安大略省每个有城市公交系统的市政府以更高的汽油税分成，多伦多一年可以多得约1.7亿加元的汽油税分成。

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