加拿大飞人命丧中国天门山：翼装飞行员格雷厄姆.狄金森的尸体被找到（视频）

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28岁的加拿大著名翼装飞行员格雷厄姆.狄金森（Graham Dickinson）在中国张家界天门山丧生，他的尸体在当地时间星期四（1月26日）下午被搜救人员找到。狄金森是全世界最优秀的翼装飞行员之一，在2016年世界锦标赛中获得第三名。

那次锦标赛也是在天门山举行。狄金森本月重返天门山，两星期前从当地景区管理处获得飞行许可，开始进行训练。他星期三没有回到住处。房东星期四报警。搜救人员当天下午在山上找到他的尸体。

翼装飞行（Wingsuit Flying）是危险性极高的极限运动，在台湾被称为飞鼠装滑翔。天门山以其险峻深得翼装飞行爱好者的青睐，成为世界翼装联盟的发源地和翼装飞行世界锦标赛的比赛地点。2013年，匈牙利选手科瓦茨也在这里丧生。

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狄金森2015年11月在法国夏莫尼克斯山飞行时，他的伙伴拍下一段视频。看了这段视频，你会明白翼装飞行为什么吸引了越来越多的爱好者，也会明白它为什么被称为最接近死神的运动。

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世界翼装联盟（WWL)：狄金森简介

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（RCI with China.org）

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