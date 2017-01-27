新不伦瑞克省数个城镇因为冰雪暴宣布紧急状态

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在本周的大冰暴之后，新不伦瑞克省东北部有三个城镇宣布紧急状态。

因为有许多居民仍然没有电力供应，Tracadie，Shippagan和Lameque的市长或市政厅都宣布自己的城镇进入紧急状态。

截至大西洋时间星期五下午一点三十五分，共有超过五万八千个新不伦瑞克电力公司客户失去电力供应。这其中有超过两万三千个客户位于该省东北部的阿卡迪亚半岛。

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在Miramichi和蒙克顿（Moncton），还有一千多电力公司的客户失去电力供应。

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新不伦瑞克省交通局报告说，11号公路Pokemouche段和113号高速公路Shippagan Harbour星期五下午都关闭。

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新不伦瑞克省公共安全部新闻官员Paul Bradley表示，该省的紧急措施组织正竭尽全力帮助宣布紧急状态的各个城镇，在受影响城镇设立取暖和紧急援助中心。

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该省还没有要求联邦政府的援助或是请求军事援助。

到目前为止，新不伦瑞克省一些地方，比如阿卡迪亚半岛的邮政服务也已经停止。



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