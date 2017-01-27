媒体危机使民主陷于险境：加拿大公共政策论坛的报告

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随着传统媒体衰落，假新闻泛滥和受众碎片化，加拿大新闻业深陷危机，已经达到日渐威胁加拿大民主的健康的紧要关头。这是加拿大公共政策论坛（PPF）在六个月的调研后得出的结论。

PPF本周四（1月26日）公布长篇报告，题为《破碎的镜子：数码时代的新闻，民主和信任》。报告撰写者爱德华.格林斯彭说，它的主题不是关于记者，而是关记者的作用。

为了在做出涉及政府的决定时有依据，为了保持对掌权者的监督，加拿大人需要真实的新闻。没有它，我们就无法看清我们的社会和国家。没有它，民主本身也受到威胁。 PPF的视频介绍

报告提出十二项建议，旨在保证媒体和记者继续担任公众和社会的“watchdog”，监督当选官员和公共机构，把守公共利益和不同社会群体之间的“结缔组织”。

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报告提出的建议包括要求加拿大通讯社提供更丰富全面的地方新闻，向法庭、议会和市政厅派出更多的一线记者。有三项建议涉及加拿大广播公司CBC，例如不再接数字广告，集中精力履行公共媒体的职责，报道更多的加拿大地方新闻和原住民新闻，进行更多的调查报道，并免费提供给全国各地的发行机构。

这样做当然需要资金的支持。报告建议修改税法和版权法，取消外国数字广告的减税优惠，把因此新增的收入用来建立一项旨在促进“公民职责新闻”的基金。

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据《环球邮报》记者Daniel Leblanc报道，并不是所有加拿大媒体人都赞同PPF的建议。加拿大新闻媒体协会谨慎地保持距离。而《环邮》的老总菲利普.克劳利认为，建立基金的想法将为得到广泛的支持，但是如何使用它将会引起更多的争论。

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相关链接

PPF报告：The Shattered Mirror: News, Democracy and Trust in the Digital Age

RCI报道

后真相时代

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加拿大人愿意为没有广告的公共媒体买单吗？

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