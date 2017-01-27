提姆霍顿要开到墨西哥去了

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提姆霍顿是深受加拿大人喜爱的咖啡和甜圈店，该店星期五表示，在不久的将来，会把这家店开到墨西哥去。

提姆霍顿表示，他们已与一些墨西哥投资者商量好，在墨西哥设立一家合资企业。这家合资企业将是提姆霍顿最主要的特许经营店，“负责在墨西哥开发和扩大品牌”。

这将是提姆霍顿第一次将业务扩大到拉丁美洲。提姆霍顿总裁Elías Díaz Sesé表示，我们的伙伴对墨西哥的食品服务行业有深刻的认识，我们认为，这对扩大我们品牌的知名度会有很大帮助。他们的经验将有利于企业快速成长。

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截至去年9月，提姆霍顿在世界各地有大约4400家分店。去年，提姆霍顿宣布了进军英国和菲律宾的计划。

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