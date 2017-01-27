加拿大自由党拟立法限制“花钱买见面”的筹款活动

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加拿大联邦自由党计划制定新法律，限制被批评者称作“花钱买见面”的政治筹款活动，包括禁止在私人住宅和私人会所举办这类活动，举办之前的广告必须是公开的，举办之后必须及时发布报告，详列参加人士和捐款金额。

总理特鲁多去年出席入场券高达1500加元一张的私人筹款晚宴。事情被曝光后饱受抨击。下个星期一议会复会，反对党预计还会重提这件事。

保守党临时领袖安布罗斯说，自由党的计划只是烟幕弹。她要求特鲁多停止出席或主持“花钱买见面”的筹款活动。保守党的道德操守评论员卡尔金斯也说，照现在的计划，特鲁多不过是把同样的事情搬到大一点的房间里去做而已。

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（RCI with CBC）

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