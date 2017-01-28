Rangers：加拿大在北极地区的眼睛和耳朵

Rangers：加拿大在北极地区的眼睛和耳朵
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加拿大北极巡逻民兵既缺支持又缺福利

作者 方华 | china@rcinet.ca
星期六 28 一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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加拿大北极地区地域广袤，人烟非常稀少，在那里保卫加拿大主权的日常巡逻主要是靠由因纽特人组成的北极巡逻民兵进行。

在北极的眼睛和耳朵

但这些属于准军事部队的北极巡逻民兵却缺乏管理方面的支持、也缺乏医疗保健服务。

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北极巡逻民兵基本上都是因纽特部落成员

北极巡逻民兵基本上都是因纽特部落成员 © Adrian Wyld/Canadian Press

加拿大广播公司记者艾弗森Kristen Everson报道说，加拿大的北极巡逻民兵 Rangers属于加拿大军队的后备役军人范畴，但他们又不算是后备役军人；加拿大军方给他们的定义是“来自边远村落的兼职志愿人员”。

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这些北极巡逻民兵的任务是报告北极地区出现的任何异常情况、为加拿大军队在北极地区的行动提供支持、必要时在北极地区进行巡逻；他们被称为“加拿大在北极地区的眼睛和耳朵”

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健康差、死亡率高

加拿大军队的监察员瓦尔伯恩Gary Walbourne指出，加拿大北极巡逻民兵在执行任务时应该得到足够的管理支持和后勤保障；在因公受伤或生病的情况下为他们提供良好的治疗是加拿大军方的责任。

北极巡逻民兵常常面对严酷的自然环境

北极巡逻民兵常常面对严酷的自然环境 © Master Seaman Peter Reed/CFB Shearwater, N.S.

在加拿大广播公司报道了北极巡逻民兵在2011年到2014年期间有49人死亡的问题后，加拿大军队的监察员办公室开始对北极巡逻民兵的健康和医疗保健问题进行调查，这一调查刚刚进行了一半。

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缺乏支持、缺乏医保

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但这一调查到目前为止已经发现，有的北极巡逻民兵单位缺乏精神健康方面的医疗服务，在本单位的民兵出现精神疾病的情况下，很难得到医疗专业人士的帮助。

另一个问题是，北极巡逻民兵缺乏办公管理人员、缺乏培训教官。加拿大军队监察员瓦尔伯恩指出，现在北极巡逻民兵每27人才有一名加拿大军人为他们提供指导和支持，对于青少年北极巡逻民兵来说，这个比例是每53人才有一名加拿大军人；如此缺乏加拿大现役军人指导的问题已经影响到北极巡逻民兵项目的正常运行。

北极地区巡逻民兵属于加拿大后备役兼职志愿人员

北极地区巡逻民兵属于加拿大后备役兼职志愿人员 © Chris Wattie/Reuters

目前共有5千名加拿大北极巡逻民兵在册，他们分布在北极地区2百多个因纽特人村落。

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负责至少40%的陆地面积

加拿大北极巡逻民兵第一大队有3400名巡逻民兵，负责努纳吾特、育空、西北特区三个北方特区和不列颠哥伦比亚省的Atlin地区的巡逻工作。这几个特区的面积加在一起相当于加拿大陆地面积的40%。

特鲁多的自由党政府上台后表示要加强在北极地区的巡逻和保卫工作、扩编北极巡逻民兵队伍。

联邦国防部长萨詹 Harjit Sajjan的办公室通过电子邮件告诉加拿大广播公司记者说，如何扩编北极巡逻民兵队伍和如何加强对北极地区的巡逻保卫工作，这些将在今年晚些时候推出的加拿大国防政策白皮书中被公布。

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