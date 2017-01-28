加拿大希望通过研发人工智能来振兴经济

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人们预计，加拿大自由党联邦政府将使用联邦预算促进发展尖端的人工智能技术，希望能以此吸引投资并创造高技能的新工作部门。

加拿大经济发展部长纳夫蒂普•贝恩斯表示，推动人工智能的研发是政府经济增长战略的支柱之一。因为人工智能正日益在谷歌、微软等大公司以及银行和汽车工业等部门日益普及，贝恩斯和其他人都认为，加拿大应该利用和发挥自己在技术方面的竞争性优势，促进经济发展。

加拿大有世界领先的人工智能专家

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实际上，贝恩斯想重点强调的是加拿大两位人工智能领域的先锋，多伦多大学的Geoff Hinton和蒙特利尔大学的计算机科学家Yoshua Bengio。这两位科学家是在“深度学习”和“机器学习”方面世界领先的科学家。所谓的“深度学习”和“机器学习”实际上是一种高级的算法，使运算能力强劲的超级计算机能象人脑一样思考。

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 蒙特利尔大学人工智能专家Yoshua Bengio © CP / Graham Hughes

加拿大需要更多投资

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最近，微软公司收购了分设在安省滑铁卢和魁省蒙特利尔两地的加拿大人工智能方面的新公司——Maluuba。贝恩斯表示，他对这一消息感到鼓舞，并希望有更多的外国资本能投资加拿大。

“如果公司都看好人工智能，学术机构也看好人工智能，政府为什么不能成为有意义的伙伴呢？”

需要正确的战略

多伦多大学罗特曼管理学院院长Tiff Macklem表示，政府需要亲为亲历，帮助促进加拿大人工智能技术的提高，同样重要的是留住这一领域的专业人才，为他们创造好的工作环境和条件，从而使他们不被吸引到硅谷等地。Macklem的一个建议就是由联邦政府出资建设一个人工智能研究院。

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此外，Macklem也认识到，要使科技变成经济能力，光靠科研还不够，还需要有将科技商业化的能力。

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