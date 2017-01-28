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新年新气象！谷歌压力之下的Mozilla新品牌

作者 沈二 | china@rcinet.ca
星期六 28 一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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历时7个月，采用了开放式的设计过程，Firefox火狐浏览器的东家Mozilla终于揭晓了新品牌设计。

Mozilla这个开放式的设计过程借鉴了开源程序开发的原则，从2016年6月开始立项到今日推出了最终设计稿，算是将整个开放设计过程推到了高峰。

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Mozilla精彩品牌视频：

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Mozilla的火狐Firefox浏览器程经是抵抗微软IE浏览器的先锋。Firefox浏览器轻盈、开源，载入速度快，一度将IE浏览器逼迫得没有招架之力。而Firefox浏览器成为酷的，有态度的年轻一代藐视IE的一个象征符号。

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特别是在和谷歌的蜜月期里，火狐Firefox浏览器+谷歌搜索成为了标配更加飞速地占领PC。人们可能不得不接受IE的强制存在，但是使用的却是Firefox！2004-2014年的10年里谷歌搜索成为Mozilla最主要的收入来源。

但在谷歌下决心开发推广自己的Chrome浏览器后，蜜月走到了尽头。2015年后，被釜底抽薪的Mozilla一路不顺，而谷歌的Chrome却顺风顺水。

在经历了整体失败的Firefox OS和 Firefox Hello后Mozilla也在考虑自己品牌的未来原来的迅猛龙已经成为拖累发展的“恐龙”。重新获得技术社区用户的支持和重新“酷”起来成为Mozilla守卫自己最后根据地的战争。

2016年6月开始Mozilla开始了自己开放式的的品牌重新设计。其中经历了动员火狐Firefox浏览器忠实用户，特别是设计人员群策群力的数个阶段。除了发掘Mozilla品牌的真正基础价值之外，整个过程也是一个很好的宣传和marketing。

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新展示的Mozilla品牌设计显示了Mozilla回归到技术驱动的“非赢利”机构的愿望。同时针对谷歌的强大设计驱动能力，Mozilla品牌有意和谷歌Material Design形成反差。核心品牌是URL地址的变形，并加了“被选择”的底色，追求简洁和独特。从设计的角度来看，Mozilla新品牌是一个小众的选择，但在重新让自己“酷”起来的道路上却是一个必要的开始。

有意思的是，Mozilla在品牌图像上留了一个活口。在所谓的“ Imagery”问题上，Mozilla的意见是：

“ 数字时代，图像世界千变万化不断演进。动态变化的品牌图像才能跟上发展。 ” Mozilla开放设计邀请全球的设计师贡献他们的设计方案。

多界面方案

结构组合方案

色彩方案

图像方案

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文章分类: 因特网科技艺术与娱乐

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