周末网络广播（2017年1月29日）

作者 吴薇 | china@rcinet.ca
星期日 29 一月, 2017 , 暂无评论 ↓

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本周报道精选

为什么靠天吃饭的农场主反对碳排放税（方华）

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© Kyle Bakx/CBC

在阿尔伯塔省政府推出碳排放税之后，石油工业并没有像人们预期的那样表示反对，倒是阿尔伯塔的农场主们强烈呛声反对。加拿大广播公司记者白克斯Kyle Bakx报道说，与石油和天然气这样的能源开采工业不同的是，农业和畜牧业是靠天吃饭，地球变暖带来的气候变化本来应该直接影响加拿大的农业和畜牧业，结果反倒是农场主们强烈反对阿尔伯塔省政府推出的旨在减少温室气体排放量的碳排放税。

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美国批准基石输油管项目（天和）

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© PC/Alex Panetta

美国总统特朗普星期二，也就是上任第二天，就签署行政命令批准基石输油管道项目。特朗普在白宫椭圆形办公室签署命令后表示，美国要重新谈判基石项目的一些条款。他说，如果加拿大愿意的话，我们可以看看是否能把输油管道修建起来。这个项目将意味着许多工作，两万八千份工作，建筑方面的好工作。加拿大广播公司记者对此的解读是，基石输油管道看来也并不一定是板上钉钉的事情，特里普的意思很清楚，美国想从这个项目中分一杯羹。现在，球已经踢到了加拿大一边。

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加拿大联邦政府保护妇女权益的措施效果令人失望（方华）

© Alicia Bridges/CBC News

加拿大自由党政府总理特鲁多2015年底上台后，把保护妇女权益作为自己施政纲领的要点之一。但在第一线工作的加拿大女性维权组织却认为特鲁多政府一年来在保护女性权益方面的表现很让人失望。设在加拿大温哥华的保护女性权益组织Rape Relief and Women’s Shelter的发言人鲁塞尔女士认为，联邦政府妇女权益部在制定工作重点和拨款方向时没有向在妇女维权第一线工作的妇女组织进行过认真的咨询，虽然为一些在第一线工作保护妇女权益的慈善组织增加了拨款，但在预防针对女性暴力行为和加强尊重和保护女性的公共宣传方面却并没有增加新的拨款。

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一项加美边境协议和特朗普让偷越国境的难民申请人暴增（吴薇）

© Joe Raedle/Getty Images

加拿大和美国之间有着将近九千公里长的国境线。过去一年来，偷越边境进入加拿大的人数暴增。熟悉情况的移民律师说，这一方面是因为特朗普驱逐非法移民的威胁，另一方面，一项原本为加强边境管理的加美协议实际上起到了鼓励人们闯关的作用。

本周时事图集

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