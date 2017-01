有工作许可的人免交外国人购房税：BC省拟修改政策

加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站:www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada

BC省长克拉克(Christy Clark)星期天(1月29日)说,省政府正在计划修改关于外国人购房税的政策,让那些持工作签证在大温地区工作的外国人无需交这笔税。克拉克表示,这是为了吸引更多的外国优秀人才来BC省工作和定居。

为遏制炒房,BC省政府自2016年8月起对在大温购房的外国人征收15%的购房税。大温房地产销售量当月应声比前一年同期下降了26%.

如何免除合法外国劳工的购房税的细节还没有最后定下来。但这个改动无需修订法规本身,只需通过省政府行政命令颁布。

不列颠哥伦比亚大学的经济学教授汤姆.戴维多夫在接受《环球邮报》采访时对省政府的计划表示赞成。他认为这个改动不会引发新一轮外国人买房热,因为由联邦政府发放的工作签证很难伪造,而且在大温购房的外国人当中持工作签证的比例很小。

克拉克告诉媒体这个计划时正在温哥华出席一个庆祝中国农历新年的活动。谈到美国总统特朗普禁止中东七国公民入境的行政命令,她表示BC省政府反对这项禁令,并将努力保证让那些来自被禁七国、拥有双国籍的加拿大公民继续自由旅行。

(RCI with CBC and Globe and Mail)

