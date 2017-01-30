加拿大技术界要人呼吁接收被美国拒绝的人才

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在特朗普签署行政命令，在三个月内禁止7个穆斯林国家的公民入境美国之后，加拿大一些顶尖的技术领导人联名要求加拿大联邦政府立即为那些因为特朗普总统的行政命令而没有着落的人有针对性地提供帮助，包括提供临时住所。

这些技术领导人包括Wattpa的公司的首席执行官Allen Lau, Shopify公司的首席执行官Tobi Lutke, TechGirls Canada的创始人Saadia Muzaffard等，他们在一项公开信中要求为那些因为总统令而无着落者提供签证。这封公开信已经得到了1000多人签名。

这些加拿大技术界精英强烈认为，多样化是其优势之一，比如Allen Lau就认为，这将是一种双赢局面，如果我们充分利用这一机会，就能推动加拿大经济上升到另一层面，因为加拿大为创新市场吸引了必要的人才。

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但加拿大移民部长Ahmed Hussein表示，现在说加拿大政府是否会安置那些受影响的人还为时尚早。

“随着我们在这方面工作的开展，我们将继续关注局势，继续在本部门进行讨论并和政府其他部门协商，以制定政策方面的备选方案。”

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