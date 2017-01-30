不列颠哥伦比亚省的芬太尼危机

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去年12月份，不列颠哥伦比亚省维多利亚警方查获了来自中国的1.45公斤的芬太尼。芬太尼是一种街头毒品，毒性强烈，这1.45公斤芬太尼可以杀死72.5万人。

据加拿大广播公司报道，这是加拿大各地警方截获的许多批类似毒品之一。世界各地的专家认为，中国已成为芬太尼制造和出口的主要国家。

不列颠哥伦比亚省警察局局长克莱顿•派克诺尔德（Clayton Pecknold）表示，联邦政府一直努力与中国开诚布公地谈论芬太尼的来源问题。

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“坦率地说，我希望看到外交努力能继续进行，以便支持我们不列颠哥伦比亚省的努力。我希望这将导致供应量的减少。”

光是在不列颠哥伦比亚省，非法药品的过量使用已经在2016年造成900多人死亡，其中的许多死亡事件被认为是芬太尼造成的。

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加拿大国际广播及CBC/Radio-Canada版权所有 抄袭举报 网站：www.rcinet.ca 微信ID:radio-canada 温哥华市中心关于芬太尼危害的壁画 © CBC / Pete Scobie

为什么中国首当其冲？

有专家认为，中国已经成为芬太尼出口的主要来源。多伦多大学经济学副教授Nicholas Li认为，这其中有三个原因。

首先，虽然中国只供应加拿大14亿加元药物进口中的大约1%，但中国已经是加拿大等国芬太尼的合法来源。

第二个原因是中国药物市场支离破碎的结构，构成中国药物市场的是数千个小公司。Nicholas Li认为，这些中国药物公司不一定是创新性的世界领先者，它们仅仅以较低的价格生产非专利药物。对利润的争夺使各公司将合法产品卖到黑市，或者是对黑市交易的中间人的活动充耳不闻。

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第三个原因是加拿大与中国的经济和社会联系，这使小包装的芬太尼可以有许多机会通过运输通道或成千上万的访问者走私进加拿大。

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在本拿比捣毁的一个毒品窝点，贩毒者在这里混装毒品

过去的成功经验和现在的挑战

过去管制芬太尼的国际努力一直是成功的。联合国毒品和犯罪问题办事处非法合成药物专家马丁•莱瑟哈伯尔（Martin Raithelhuber）表示，这不是北美的第一次芬太尼危机。

芬太尼在20世纪70年代成为合法的治疗疼痛的药物后不久就成为了街头毒品。那时，有关部门制定了国际协定来界定这种药物，并将芬太尼及其衍生物严格作为药物来进行贸易，这确实遏制了当时的芬太尼危机。

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但现在，问题变得更为复杂。和芬太尼有着类似化学结构的药物现在也在非法药物市场上站住了脚。这使打击芬太尼成为一项巨大的挑战。更加难以对芬太尼进行管制的理由是芬太尼类似药物的种类繁多，以及现在毒品的供应机制。由于有了互联网，少量而致命的芬太尼往往用鼠标在电脑屏幕上点击几下就可以得到。

警方在克罗纳缴获的生产芬太尼片剂的机器 © 卡尔加里警察局

供应和需求

打击芬太尼的滥用就要从切断这种非法药物的供应开始做起，这似乎是人们的常识，但也有的卫生专家表示，芬太尼滥用的问题与其说是一个供应问题，还不如说是一个由于缺乏治疗备选方案助长的需求问题。

根据不列颠哥伦比亚大学城市卫生研究所2013年的报告，通过执法减少非法药物供应并不影响使用药物的水平，但减少药物的危害会影响使用药物的水平。

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研究表明，美沙酮计划、安全药物使用地点和药物成瘾治疗等卫生干预手段都有助于在供应保持稳定的情况下，使更少的人使用注射毒品。

这份报告的共同作者埃文•伍德认为，最好的战略就是扩大注重证据的成瘾治疗，并缩小药物市场的规模。对于这一点，作为执法者的不列颠哥伦比亚省警察局局长克莱顿•派克诺尔德都表示同意。

“我们不通过逮捕人或在边境没收毒品来解决这个危机。”

RCI with CBC

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