新不伦瑞克省尚需数日才能全面恢复电力供应

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在遭受严重冰暴打击的新不伦瑞克省，尽管工作人员在恢复电力供应上取得了进展，但省总理布莱恩•加兰特表示，该省有少数地区的居民可能还要再等数日才能用上电。

在上星期二和星期三的冰暴袭击后，失去电力供应的房屋和商业单位的数量最高峰时曾达到13.3万。到星期一当地时间下午4点，这一数字已下降到大约1.7万，其中大约1.34万所房屋和商业单位位于该省北部。

加兰特还宣布，因为冰暴清理工作，他将推迟发布2017-18年度预算，该年度预算原定星期二发布，但现在推迟到2月7日。

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大约有200名加拿大军人也在阿卡迪半岛加入了紧急救援。这些军人连夜乘坐大巴从CFB盖格镇军事基地赶到Caraquet，并马上投入救援。

新不伦瑞克省电力局预计，到星期一晚上为止，阿卡迪半岛可以恢复60%的电力供应。另外，该省大约有350到400个电线杆倒塌，需要重新修理、树立。

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新不伦瑞克省电力局总裁Gaetan Thomas表示，这次冰暴是该公司遇到的最严重的一次，超过了2014年阿瑟风暴造成的破坏。阿瑟风暴的损失为2300万加元。

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（RCI with CBC)

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